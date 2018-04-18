В Старом Крюково прошел всероссийский фестиваль танцевального искусства

Всероссийский фестиваль-конкурс современного танца «Танцы на грани весны» состоялся 14 апреля в Зеленоградском Дворце творчества детей и молодежи.

Как сообщили в учреждении, в конкурсной программе приняло участие 26 коллективов, 102 танцевальных номеров, 2 спектакля, 540 детей-участников, 750 зрителей. Дети от 5 и до 10 лет выступали в первой половине дня, и полный зал аплодировал и приветствовал маленьких артистов, которые выступали искренно, выразительно и уверенно. По решению организаторов конкурса каждый член экспертного жюри мог вручить специальный приз от себя коллективу, который наиболее впечатлил.

Во втором отделении выступали уже дети постарше — от 11 и до 22 лет. Хореография становилась все более серьезной и философской. Коллектив «Карамельки» из Балашихи представил спектакль «Маленький принц», а студия «Вернисаж» из Богородицка спектакль «Замкнутая ломаная», за что и получил один из Главных Призов «Лучшая режиссерская работа». Московский коллектив «Ступени» завоевал приз «Лучшая балетмейстерская работа» за композицию «Три сестры».

С каждым годом на фестиваль в Зеленоград приезжает все больше коллективов, имеющих «свое лицо» и индивидуальность, свой стиль и грамотный подход и видение современного танца, отметили в ДТДиМ. Такие коллективы и получили специальные призы. А Гран-при фестиваля достался коллективу «Забава» из Калуги за композицию «А зима будет большая».