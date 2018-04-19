Программа по произведениям Тургенева состоится в библиотеке района Марьино

«Библионочь-2018» в библиотеке №133 района Марьино будет посвящена тургеневским произведениям. Интерактивная программа построена на экскурсе во времена, когда творил писатель.

— В рамках «Библионочи» гости библиотеки, дети и взрослые, поучаствуют в программе «Загадки Бежина луга», — отметил руководитель сектора связей с общественностью ЦБС ЮВАО Алексей Тепляков

Также в программе — работа фотоателье, ретроспектива фильмов по произведениям Ивана Тургенева, шахматный турнир и мастер-классы.

Программа начнется 21 апреля в 18.00 по адресу: улица Братиславская, д.19, корп.1. Вход свободный. (то)