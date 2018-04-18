Школьники из Рязанского побывали в Театриуме Терезы Дуровой на Серпуховке

Воспитанники школы №2090 имени Паперника, которая находится в Рязанском, посетили Театриум Терезы Дуровой на Серпуховке. Об этом рассказали в администрации школы.

— Ребята посмотрели спектакль «Волшебная лампа Аладдина» Спектакль очень понравился как детям, так и взрослым: яркий, музыкальный, красочный, с восточным колоритом. Во время выступления играл живой оркестр, звучали национальные восточные инструменты, — добавил представитель школы.

Напомним, что школа №2090 имени Паперника находится по адресу Зеленодольская улица, дом 7, корпус 4. (мю)