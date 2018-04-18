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Школьники из Рязанского побывали в Театриуме Терезы Дуровой на Серпуховке
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Школьники из Рязанского побывали в Театриуме Терезы Дуровой на Серпуховке 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Воспитанники школы №2090 имени Паперника, которая находится в Рязанском, посетили Театриум Терезы Дуровой на Серпуховке. Об этом рассказали в администрации школы.
— Ребята посмотрели спектакль «Волшебная лампа Аладдина» Спектакль очень понравился как детям, так и взрослым: яркий, музыкальный, красочный, с восточным колоритом. Во время выступления играл живой оркестр, звучали национальные восточные инструменты, — добавил представитель школы.
Напомним, что школа №2090 имени Паперника находится по адресу Зеленодольская улица, дом 7, корпус 4. (мю)
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