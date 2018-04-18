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Эксперты корректируют проект после хищений при строительстве новой сцены МДТ в Петербурге
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Эксперты корректируют проект после хищений при строительстве новой сцены МДТ в Петербурге 

ТАСС 59 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Специалисты корректируют проектную документацию новой сцены Малого драматического театра (МДТ) на Звенигородской улице в Петербурге после уголовного дела о хищении при строительстве в отношении главы бывшего подрядчика, сообщила в среду в петербургском пресс-центре ТАСС руководитель Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ, выступающая заказчиком строительства новой сцены, Наталья Волынская.
"Ведется расследование хищений бюджетных средств Ведется корректировка проектной документации, рабочей документации, наращиваются темпы производства. По пожеланию театра у нас появились конструктивные изменения, в ближайшее время пойдем в экспертизу", — сказала Волынская. Глава дирекции отметила, что конструкция здания сцены будет готова к концу года, а также напомнила, что окончание всех работ запланировано на 2020 год.
Заказчиком строительства новой сцены МДТ по договору с Минкультуры РФ является ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». В 2013 году дирекция заключила госконтракт с «Театрально-декорационными мастерскими» на проектирование здания новой сцены. Прием и оплату выполненных работ также осуществляла дирекция.
Компания «Стройсоюз СВ», руководителем которой был Максим Корнеев, выиграла конкурс на строительство новой сцены театра, но позже договор с ней расторгли. Расследование хищений на 45 млн рублей при строительстве новой сцены МДТ начали по инициативе Министерства культуры РФ.
Обвинение в хищении было предъявлено теперь уже бывшему руководителю «Стройсоюз СВ» Корнееву. Свою вину он не признал. В конце февраля этого года Смольнинский районный суд на два месяца заключил его под стражу. На заседании по избранию меры пресечения бизнесмен сообщил, что на счета «Стройсоюз-СВ» не поступали деньги, выделенные на проектирование второй сцены, они остались у компании «Театрально-декорационные мастерские», с которой также был заключен договор в рамках строительства.
По версии следствия, Корнеев использовал давление на Владимира Халифа, одного из руководителей «Театрально— декорационных мастерских», пытаясь приобрести 51% акций компании и получить доступ к ее счетам.
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