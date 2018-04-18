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В Нижегородской области состоится вечер, посвященный 30-летию Дзержинского театра кукол
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В Нижегородской области состоится вечер, посвященный 30-летию Дзержинского театра кукол 

Нижегородская правда 48 минут назад
Фото: Нижегородская правда
ДЗЕРЖИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛВ Нижегородской области состоится вечер, посвященный 30-летию Дзержинского театра куколВ 2018 году Дзержинский театр кукол отмечает 30-летний юбилей. 19 апреля в 16.00 в театре (пр-т Ленина, д.66-а) состоится торжественный вечер, посвященный этой знаменательной дате.
Поздравить театр с юбилеем соберутся известные люди нашего города и области, работники культуры, ветераны театральных подмостков, друзья театра.
В рамках торжественной части праздничного вечера прозвучат поздравления от главы города С. В. Попова, главы администрации городского округа В. С. Нестерова, а также представителей Министерства культуры Нижегородской области и Союза театральных деятелей.
Затем вниманию гостей будет представлен патриотический спектакль «Град Лебединец» (авторы — И. Карнаухова, Л. Браусевич, режиссер В. Я. Казаченко). Это — история о простой русской девушке Фимушке, перед которой стоит выбор: сохранить свою красоту и молодость или спасти родной город. Премьера спектакля состоялась еще 2000 году к 70-летию города Дзержинска. Однако спектакль долгое время на сцене театра не демонстрировался и был восстановлен сравнительно недавно, уже с новым актерским составом. Новый «Град Лебединец» получился ярким, красочным и интригующим.
После спектакля праздничный вечер продолжат поздравления присутствующих гостей в формате «открытого микрофона».
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