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Защита предлагает отпустить Малобродского под залог любой суммы
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Защита предлагает отпустить Малобродского под залог любой суммы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Адвокат экс-гендиректора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского, обвиняемого в хищении бюджетных средств, предложила отпустить ее клиента под залог любой суммы, которую установит суд, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, где рассматривается ходатайство о продлении ему меры пресечения.
"Прошу отпустить Малобродского под залог, сумму залога суд может установить сам, мы готовы ее внести", — сказала адвокат Ксения Карпинская.
По ее словам, Малобродский отказывается от оформления любых документов в Израиль в случае смягчения ему меры пресечения. Малобродский имеет гражданство РФ и Израиля. «Мой доверитель отказывается от оформления любых документов в Израиль, если ему будет смягчена мера пресечения. Соответствующее письмо он направил в посольство Израиля», — сказала адвокат Ксения Карпинская.
Суд в среду рассматривает ходатайства следствия о продлении домашнего ареста художественному руководителю «Гоголь-центра», режиссеру Кириллу Серебренникову, а также продюсеру Юрию Итину, директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум.
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