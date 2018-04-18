Защита предлагает отпустить Малобродского под залог любой суммы

МОСКВА, 18 апреля. / ТАСС /. Адвокат экс-гендиректора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского , обвиняемого в хищении бюджетных средств, предложила отпустить ее клиента под залог любой суммы, которую установит суд, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, где рассматривается ходатайство о продлении ему меры пресечения.

"Прошу отпустить Малобродского под залог, сумму залога суд может установить сам, мы готовы ее внести", — сказала адвокат Ксения Карпинская

По ее словам, Малобродский отказывается от оформления любых документов в Израиль в случае смягчения ему меры пресечения. Малобродский имеет гражданство РФ и Израиля. «Мой доверитель отказывается от оформления любых документов в Израиль, если ему будет смягчена мера пресечения. Соответствующее письмо он направил в посольство Израиля», — сказала адвокат Ксения Карпинская.