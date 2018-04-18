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В библиотеке на Волочаевской написали «Тотальный диктант»
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В библиотеке на Волочаевской написали «Тотальный диктант» 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 122 имени Александра Грина, как и на тысячах площадках в 76 странах мира, 14 апреля прошла акция «Тотальный диктант». Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Оксана Мальцева.
— Особым предметом радости и гордости для всех сотрудников и гостей библиотеки Грина, конечно, стал наш «звездный» диктор — актриса театра и кино Мария Аниканова. Мы очень благодарны Маше за блистательное исполнение диктанта и удивительную атмосферу творчества и важности происходящего, которую ей удалось создать в ходе «Тотального диктанта», — сообщила Мальцева.
Добавим, что узнать результаты «Тотального диктанта» все участники смогут на сайте https://totaldict.ru/ после 18 апреля. (ео)
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