В библиотеке на Волочаевской написали «Тотальный диктант»

В библиотеке № 122 имени Александра Грина , как и на тысячах площадках в 76 странах мира, 14 апреля прошла акция «Тотальный диктант». Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Оксана Мальцева

— Особым предметом радости и гордости для всех сотрудников и гостей библиотеки Грина, конечно, стал наш «звездный» диктор — актриса театра и кино Мария Аниканова . Мы очень благодарны Маше за блистательное исполнение диктанта и удивительную атмосферу творчества и важности происходящего, которую ей удалось создать в ходе «Тотального диктанта», — сообщила Мальцева.

Добавим, что узнать результаты «Тотального диктанта» все участники смогут на сайте https://totaldict.ru/ после 18 апреля. (ео)