В «Горький центре» пройдет семинар «Новейшая драма рубежа XX-XXI веков» 

Цель постоянно действующего уже 10 лет семинара — последовательное многоаспектное изучение современного театрально-драматургического процесса и общественного сознания. В работе семинара принимают участие ученые из ведущих университетов России — филологи, философы, психологи.
Программа семинара:
20 апреля
11:00 — 14:00 Выступления участников семинара, обсуждение, дискуссия.
14:00 — 15:00 Перерыв.
15:00 — 18:00 Выступления участников семинара, обсуждение, дискуссии.
В семинаре участвуют:
Сергей Лавлинский (Москва). Новодрамовская антология российского кинематографа 1990-х — 2010-х: опыт предварительной типологии.
Елена Богатырева (Самара). Расширение текста: эстетика и этика живого присутствия.
Елена Бирюкова (Самара). Театр и кино в современной психологической реальности.
Ольга Журчева (Самара). Сценарий и пьеса: притяжение и отталкивание.
Елена Шевченко (Казань). Кинематографические приемы в драматическом спектакле (на примере театров Республики Татарстан, заочное участие).
Татьяна Болдырева (Самара). Медийность в современном театрально-драматургическом пространстве.
Мария Сизова (Санкт-Петербург). Прием репортажной съемки как элемент новой искренности современной драматургии (заочное участие).
Анна Синицкая (Самара). "…Мне бог говорит из телевизора…: Deus ex machina и детективная интрига в радио— и кинодраматургических сюжетах.
Елена Доценко (Екатеринбург). «Кинореминисценции» в «военном» эпосе М. Равенхилла «Стреляй, хватай сокровище и не останавливайся».
Евгения Шилова (Екатеринбург). Кинематографические приемы в пьесах Кэрил Черчилл (заочное участие).
Елена Старова (Самара). «Курица» Николая Коляды: киносценарий, фильм, спектакль.
Елена Четина (Пермь). «Взрослая дочь молодого человека»: текст, спектакль, телефильм.
Лариса Кислова (Тюмень). Кино-ремейк на материале драматургии Эдварда Радзинского как двойственная рецептивная конструкция (заочное участие).
Екатерина Аверьянова (Самара). Поэтика кино Ивана Вырыпаева: неомифологизм в фильмах «Эйфория» и «Спасение».
Мария Постнова (Самара). Кинематографические приемы в пьесе Вадима Леванова «Я умею рисовать лодку».
Татьяна Журчева (Самара). Монтаж как сюжетный прием в драматургии Вадима Леванова.
21 апреля, в 11:00, Сергей Лавлинский прочитает лекцию о фильмах балканских режиссеров (1990-2010-е гг.) «Человек, растерзанный историей: оптика войны в балканском кинематографе». На лекции пройдет показ фильма Ивана Живковича по одноименной пьесе Углиша Шайтинаца «Хаддресфилд» (Сербия, 2007).
Вход на семинар свободный.