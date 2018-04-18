Ещё
«Ревизор» костромского драмтеатра получил гран-при престижного фестиваля
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ревизор» костромского драмтеатра получил гран-при престижного фестиваля 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Актеры театра Островского приняли участие в Международном театральном фестивале «Смоленский ковчег». Их спектакль «Ревизор» получил главную награду, сообщает департамент культуры Костромской области.
Всего в фестивале приняли участие 19 постановок театров из Казахстана, Белоруссии, Швеции и России. Наших актеров в постановке «Ревизор» зрители увидели в финальный день фестиваля. И он их покорил.
Костромская труппа получила гран-при фестиваля.
В спектакле не было традиционного для классического «Ревизора» обличения чиновничества и архаичных штампов. Лишь попытка разгадать загадки великого драматурга. Современные акценты в сочетании с полюбившимися нам диалогами и монологами, интересная сценография и актерская игра, — написали о спектакле смоленские СМИ.
Это спектакль не о власти, не о чиновничестве даже. Мы постарались показать чиновников живыми людьми с их пороками и достоинствами, слабостями. Спектакль о том, как был наказан городничий. Хлестаков у Гоголя — это пустой человечек, который болтает и ни одну мысль до конца довести не может. Один из тех, кого в канцеляриях называют пустейшими. У нас это совсем другой человек, в нем, может быть, что-то от Чацкого, что-то от Пугачева. Это сильная личность, которая понимает, что его принимают за другого человека, но он узнает слишком много о людях этого города, -рассказала заведующая литературной частью Елена ПУЧКОВА.
k1news.ru: последние новости
Костромская Снегурочка выиграла "золотую маску" Спектакль института культуры и искусств забрал гран-при "Студенческой весны" В костромском дворе дети играли рядом с бронебойным снарядом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»7
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»1
Секс по-настоящему в кино32
Три великие бабушки советского кино
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение