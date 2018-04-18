«Ревизор» костромского драмтеатра получил гран-при престижного фестиваля

Актеры театра Островского приняли участие в Международном театральном фестивале «Смоленский ковчег». Их спектакль «Ревизор» получил главную награду, сообщает департамент культуры Костромской области.

Всего в фестивале приняли участие 19 постановок театров из Казахстана, Белоруссии, Швеции и России. Наших актеров в постановке «Ревизор» зрители увидели в финальный день фестиваля. И он их покорил.

Костромская труппа получила гран-при фестиваля.

В спектакле не было традиционного для классического «Ревизора» обличения чиновничества и архаичных штампов. Лишь попытка разгадать загадки великого драматурга. Современные акценты в сочетании с полюбившимися нам диалогами и монологами, интересная сценография и актерская игра, — написали о спектакле смоленские СМИ.

Это спектакль не о власти, не о чиновничестве даже. Мы постарались показать чиновников живыми людьми с их пороками и достоинствами, слабостями. Спектакль о том, как был наказан городничий. Хлестаков у Гоголя — это пустой человечек, который болтает и ни одну мысль до конца довести не может. Один из тех, кого в канцеляриях называют пустейшими. У нас это совсем другой человек, в нем, может быть, что-то от Чацкого, что-то от Пугачева. Это сильная личность, которая понимает, что его принимают за другого человека, но он узнает слишком много о людях этого города, -рассказала заведующая литературной частью Елена ПУЧКОВА.