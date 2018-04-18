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Концерт Золотая Овация состоится в Доме культуры Дружба
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Концерт Золотая Овация состоится в Доме культуры Дружба 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: архив
Сотрудники Дома культуры «Дружба» поселения Вороновское 29 апреля организуют концерт «Золотая Овация». Творческий вечер посвятят Дню труда.
— Это мероприятие проходит в нашем учреждении каждый год. В этот раз концерт будет разделен на две части. В начале состоится чествование работников бюджетных учреждений нашего поселения, а затем на сцене выступят творческие коллективы ДК. Среди номеров будут как танцевальные и вокальные, так и театральные, — рассказали сотрудники Дома культуры «Дружба» поселения Вороновское.
Начало запланировано на 13:00. Вход свободный.
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