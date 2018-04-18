Пелагея: Янка Дягилева незаслуженно забыта нашей культурой! 

Дом, в котором жила советская рок-певица Янка Дягилева, в Новосибирске признали объектом культурного наследия. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев.
Певица и наставница шоу-проекта «Голос» Пелагея в эфире НСН поприветствовала это решение и заявила, что в России много незаслуженно забытых артистов (слушайте аудио).
«У нас, действительно, много героев, которые незаслуженно забыты. Чьи подвиги уменьшаются для культуры, и Яна, безусловно, один из таких важнейших людей в музыке советского пространства. Поэтому это прекрасная новость, и надо, чтобы мы знали своих героев, их творчество, помнили и понимали, откуда у нас растут корни наши и ноги», — сказала Пелагея.
Дом, в котором жила Янка Дягилева, знаменит не только связью с именем советской певицы, поэта и музыканта. В нём родилась и выросла солистка Новосибирского театра оперы и балета Надежда Дезидериева. Осенью прошлого года здание хотели снести, но на его защиту встали деятели искусства. Новый статус дома позволит сохранить его для истории.
Янка Дягилева — советская рок-певица, поэт и автор-исполнитель, участница рок-групп «Гражданская оборона» и «Великие Октябри». Стала символом зарождающегося рок-движения 80-х и ярким представителем советского андеграунда. Творческий путь начала после знакомства с Александром Башлачёвым и последующей за ним записи первого альбома «Не положено». Умерла в 1991 году при невыясненных обстоятельствах, тело девушки было найдено в реке.