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Более трех тысяч хористов выступили на крыше театра в Норвегии
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Более трех тысяч хористов выступили на крыше театра в Норвегии 

360tv.ru 1 час назад
На крыше оперного театра в Осло совместно выступили более трех тысяч хористов, установив тем самым новый рекорд. Об этом сообщило ИА FlashNord.
Теперь мы должны подать формальную заявку в Книгу рекордов Гиннесса, и будем ждать результатов
— представитель администрации театра Кеннет Фредсти.
Представитель администрации вспомнил, что в Вероне было нечто подобное, но участников там было меньше. Поэтому экспертам Книги Гиннесса придется уточнить, был ли в истории более многочисленный оперный хор.
В апреле прошлого года окружной суд Осло арестовал россиянина по дело об обороте взрывчатки.
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