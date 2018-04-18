Более трех тысяч хористов выступили на крыше театра в Норвегии

На крыше оперного театра в Осло совместно выступили более трех тысяч хористов, установив тем самым новый рекорд. Об этом сообщило ИА FlashNord.

Теперь мы должны подать формальную заявку в Книгу рекордов Гиннесса, и будем ждать результатов

— представитель администрации театра Кеннет Фредсти.

Представитель администрации вспомнил, что в Вероне было нечто подобное, но участников там было меньше. Поэтому экспертам Книги Гиннесса придется уточнить, был ли в истории более многочисленный оперный хор.

В апреле прошлого года окружной суд Осло арестовал россиянина по дело об обороте взрывчатки.