Знаменитый балет с триумфом вернулся на сцену

Восторженные зрители аплодировали до красных ладоней, напевали тихонько мелодии, сливаясь с музыкой, отбивали ритм на спинках кресел и с восторгом считали, сколько же фуэте подряд в финале сделает исполнительница главной роли.

Такую бурную реакцию публики вызвала премьера в театре оперы и балета « Дон Кихот ». Спектакль на несколько лет исчез из репертуара и вот теперь триумфально вернулся на сцену.

А у вас больше!

Такого ажиотажа на балете не было давно — в зале практически не осталось свободных мест. Хотя «Дон Кихот» никогда не исчезал из репертуара театра надолго, зрители ждали его с нетерпением. Самый яркий спектакль в репертуарах театров мира, снискавший славу на протяжении столетий, — балет с фантастической, зовущей музыкой Минкуса насыщен страстью, темпераментом и удивительно добрым юмором, вызывающим оглушительный смех в зале.

И как не смеяться, глядя на удирающего с похищенной рыбой или совершающего невероятные прыжки толстяка Санчо (Максим Малов). Даже забываешь о том, что перед тобой не стройный артист балета, с помощью костюма преображенный в неуклюжего толстяка, а видишь самого настоящего Санчо, которого на твоих глазах Дон Кихот только что посвятил в оруженосцы! Сколько юмора он вложил в свою партию, вызывая звонкий смех в зале!

Не уступают ему по насыщенности танца юмором и родители Китри — Михаил Болотов и Ольга Щелушкина. Её танец с поварёшкой стал одним из самых весёлых в балете. А как хорош Павел Смаев в партии Дон Кихота! Ветеран нижегородского балета, он сыграл своего героя с настоящим драматическим талантом. От такого сурового сверкания глаз разбегутся любые, даже воображаемые враги! Эффектный, исполненный благородства, неторопливый и изящный, он очаровывает не только учтивым и полным сдержанного преклонения танцем с Китри или Дульсинеей, но даже когда просто сидит и наблюдает за происходящим!

Энергия юных

А посмотреть есть на что. Главные герои (а в балете сам идальго Ламанчский вовсе не основной персонаж) красивы, юны и обворожительны. Обольстительна Китри (Татьяна Пельмегова). Лёгкая, воздушная, игривая, она летает над сценой, словно невиданный цветок, закружившийся от порыва ветра, и кокетничает с цирюльником Базилем. Её грация и экспрессия кружат голову зрителям и уносят в весёлую грёзу, словно пузырьки шампанского, поднимающиеся в бокале. Их танец с Базилем ( Андрей Орлов ) искрится страстью и эмоциями, а когда он легко одной рукой поднимает партнёршу, по залу проносится вздох восхищения. И забывая, что находишься в зале, ты желаешь влюблённым всяческой удачи и победы над богатым, но нелюбимым женихом — Гамашем. Его с восхитительным чувством юмора исполнил Артём Зрелов, просто уморительный в своих зелёных чулках. Это радость и веселье в чистом виде. А ещё — истинное наслаждение красотой.

Красота

Фантастически эффектен тореадор Эспада (Руслан Абдрахимов) в снежно-белом костюме. Элегантен, изящен, полон грации и силы. Испанские страсти в его танце накаляются с каждым тактом. И вот он уже танцует с Мерседес (Алина Матвеева), их ноги отбивают ритм на каменных плитах площади, и зрелище завораживает. А вот Эспада в кругу друзей-тореадоров. Синхронно и изящно размахивают они в танце плащами с алым подбоем, и первые ряды зрителей словно освещаются алыми отсветами от этих плащей. А вокруг уютные белые, взбегающие на гору домики с красными черепичными крышами и море алых цветов.

Декорации и костюмы (а для этой постановки их сшили около 150) в спектакле великолепны. Они мгновенно создают ту самую многократно описанную в книгах атмосферу старой Испании, где танцевали на площадях, любили, воевали, сражались за свою любовь, где мелькали кинжалы и летели в воздух цветы, брошенные кавалеру нежной ручкой его дамы, где пили вино и пели песни! Это чудо создал художник-постановщик Евгений Спекторов.

Совсем другая красота у сна Дон Кихота. На сцене перед нами изящная, словно в хрустальном дворце зала. И нежнейший танец, ослепительно белый, завораживает чистотой и нежностью. Вот такая она — грёза о Дульсинее, владычице дум и сердца старого идальго.

Рука мастера

Каждое движение, каждый жест актёров точен и бьёт прямо в сердце зрителя, заставляя его колотиться в такт великой музыке Минкуса. Постановщик спектакля, бывший солист Большого театра балетмейстер Юрий Ветров создал невероятный по силе воздействия балет. Сам он когда-то исполнял партии и Дон Кихота, и Гамаша, и других персонажей этого спектакля, и подарил нижегородскому зрителю самое лучшее, что было во всех мировых постановках. Его балет дарит ощущение безграничного счастья. Не так много есть на свете балетов, в которых никто никого не убивает, где нет героев, которых уносят за кулисы пронзёнными шпагой или ножом.

«Дон Кихот» именно таков. Здесь даже мнимая гибель героя лишь весёлый обман, который дарит влюблённым счастье. Лёгкий, воздушный, невероятно позитивный балет заканчивается свадьбой и той самой мелодией, которая привязывается надолго и заставляет зрителей считать, сколько же всё-таки фуэте сделала балерина! Причём число у всех выходило разное. Кто-то насчитывал положенные 32, у кого-то получалось 26, но все остались довольны и радостно обсуждали премьеру в очередях в гардеробе.