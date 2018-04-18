Куклы посреди войны. Театр из украинского города представил в Воронеже детский спектакль

Город, откуда приехали артисты, регулярно подвергается обстрелам — но даже в такое время люди не забывают об искусстве. В рамках программы «Наш брат Донбасс» в Воронеж приехал Горловский театр кукол. Гастроли проходят на сцене театра кукол «Шут». «Фэн — небесный дракон» — спектакль, который артисты показали юным воронежцам. Город Горловка, из которого приехала труппа, регулярно подвергается обстрелам. Но артисты продолжают репетировать. И, несмотря на военные действия, представляют премьеры. «Фэн — небесный дракон» как раз один из новых спектаклей, в создании которого принимали участие сами жители. После активных артобстрелов город казался вымершим, не было воды, многих необходимых вещей, не ходил транспорт. Но в этих условиях художники работали над новой постановкой, делали кукол и декорации. — Обратились к жителям с просьбой пожертвовать — молнии, нитки, ткани — всё ненужное. Мы полностью спектакль сделали следующий благодаря нашим зрителям. Я даже разговаривать не могу… Спасибо им большое, — делится главный режиссер Горловского городского театра кукол (Донбасс) Наталья Сигарева.

Горловский городской кукольный театр существует 17 лет, в его репертуаре 23 спектакля. Работают с куклами планшетными, тростевыми, со штоковыми марионетками, куклами — великанами. Артисты делают всё, чтобы отвлекать своих зрителей и поднимать в них бодрость духа. Самое интересное, что это у них получается. Статистика говорит, что после начала военных действий горловцы стали ходить в театр в два раза активнее. — В субботу — спектакль, а в пятницу ночью — жуткий обстрел. Думаем, никто не придёт. Транспорт ходит с перебоями, добираемся пешком, на перекладных. А зритель приходит. Несмотря на обстановку, погоду, зритель в театре всегда есть. И даже в сравнение с довоенным временем — посещение увеличилось. Иногда нам приходилось давать вторые спектакли, — делится директор Горловского городского театра кукол Артем Тон.