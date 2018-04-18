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Радаев заявил о сносе Саратовского оперного театра
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Радаев заявил о сносе Саратовского оперного театра 

Новости Саратова 47 минут назад
Фото: Новости Саратова
Глава региона назвал ситуацию с состоянием здания не очень хорошей.
Такое заявление Валерий Радаев сделал 18 апреля на очередном заседании Саратовской областной думы.
В том случае, если эксперты придут к единому мнению о невозможности реконструкции здания театра оперы и балета, то оно будет снесено. Дело в том, что грунтовые воды нанесли несущим конструкциям культурного объекта непоправимый урон. Здание буквально трещит по швам.
— Пока про какую-то реконструкцию и реставрацию мы говорить не можем. Ситуация не очень хорошая. Поэтому будем делать глубокое заключение, — уточнил губернатор, сославшись на пока еще не готовое мнение экспертной комиссии.
Однако если специалисты вынесут театру окончательный вердикт о непригодности для использования, то театр будет снесен. В первую очередь — в целях обеспечения безопасности людей.
В 2017 году театр просил денег из федерального бюджета на реконструкцию. Однако ему было отказано в силу завышенной калькуляции.
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