Радаев заявил о сносе Саратовского оперного театра

Глава региона назвал ситуацию с состоянием здания не очень хорошей.

Такое заявление Валерий Радаев сделал 18 апреля на очередном заседании Саратовской областной думы.

В том случае, если эксперты придут к единому мнению о невозможности реконструкции здания театра оперы и балета, то оно будет снесено. Дело в том, что грунтовые воды нанесли несущим конструкциям культурного объекта непоправимый урон. Здание буквально трещит по швам.

— Пока про какую-то реконструкцию и реставрацию мы говорить не можем. Ситуация не очень хорошая. Поэтому будем делать глубокое заключение, — уточнил губернатор, сославшись на пока еще не готовое мнение экспертной комиссии.

Однако если специалисты вынесут театру окончательный вердикт о непригодности для использования, то театр будет снесен. В первую очередь — в целях обеспечения безопасности людей.

В 2017 году театр просил денег из федерального бюджета на реконструкцию. Однако ему было отказано в силу завышенной калькуляции.