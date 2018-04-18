В Петербурге пройдет первый творческий конкурс театральных фотографов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. / ТАСС /. Первый петербургский конкурс театральных фотографов «Театр в объективе» пройдет в Молодежном театре на Фонтанке. С такой идеей выступил для привлечения свежих творческих сил художественный руководитель труппы народный артист России Семен Спивак , сообщили в среду на пресс-конференции, прошедшей в театре.

"Такой конкурс — карт-бланш для молодых фотографов, которые заворожены магией театра. Они смогут участием в конкурсе показать, как они чувствуют изнутри это живое искусство, как способны с помощью фотокамеры выразить свое видение театра", — сказала член жюри, фотограф Молодежного театра Юлия Кудряшова

Для съемки, которая пройдет 5 мая, выбрали спектакль Семена Спивака «Последнее китайское предупреждение» по пьесе Бертольта Брехта «Добрый человек из Сычуани». В нынешнем году исполняется 75 лет первой постановке этой пьесы в Цюрихе, эта дата совпадает со 120-летием со дня рождения драматурга.

Как считает Юлия Кудряшова, спектакль Спивака — «это пир для фотографов, поскольку он очень красив по картинке, ярок по сценографии и по свету». Семь фотографов, которые пройдут предварительный отбор, примут участие в конкурсе. Они будут соревноваться в трех номинациях — «Афиша», «Семь кадров» и «Эмоция». Конкурс пройдет при полном зрительском зале, и все участники будут работать со звукозащитными кофрами, чтобы не мешать публике. Условия работы будут максимально приближены к реальным, в которых нередко работают штатные фотографы театра.

Идею конкурса поддержали комитет по культуре Санкт-Петербурга и Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В состав жюри войдут профессиональные фотографы.