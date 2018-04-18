Юные театральные критики из Коптева успешно поучаствовали в конкурсе фестиваля «Золотая маска»

В число победителей конкурса рецензий детского Weekenda фестиваля «Золотая маска» вошли ученики школы «Класс-центр». Присланные работы оценивало жюри, в которое вошли писатель и литературный критик Дарья Варденбург , главный специалист Кабинета театров для детей и театров кукол СТД РФ Алексей Гончаренко и театральный критик, редактор портала «Театр — детям» Марина Шимадина.

— В результате отбора были выбраны пять лучших рецензий в трех возрастных категориях, — сообщил представитель школы.

Среди победителей — ученики пятых классов «Класс-Центра» Александра Вартичан с рецензией на спектакль «Театр теней Офелии» (театр-студия «Грань», Новокуйбышевск), Вероника Лищенко с рецензией на «Театр теней Офелии» (театр-студия «Грань», Новокуйбышевск) и ученица девятого класса Ангелина Кублицкая — она составила рецензию на спектакль «Я хочу в школу» (РАМТ). (ео)