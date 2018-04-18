Олег Меньшиков завел шоу на YouTube. Он хочет знакомить зрителей с героями времени 

Актер и режиссер Олег Меньшиков запустил собственное шоу на YouTube под названием «Ом». В нем он планирует брать интервью у «героев нашего времени». Первый выпуск появился 18 апреля, героем программы стал актер Данила Козловский.
В описании канала указано, что Меньшикову интересно «знакомить зрителя с известными героями нашего времени с неизвестной стороны». «Наш формат — не монолог и не интервью, это равноценный диалог. Я открываю канал „Ом“ с уверенностью, что мы выходим с актуальным, честным и искренним продуктом. В наше торопливое время вдруг взять и не поторопиться», — говорится в описании.
Первый выпуск снимали на сцене Театра им. М. Н. Ермоловой в начале апреля. На записи присутствовали зрители, а билеты на съемки можно было купить на сайте театра.
В начале выпуска Меньшиков предупредил, что не знает, какой получится программа. «Что это будет, никто не знает. Если получится хорошо и будет продолжение, вы будете гордиться тем, что вы присутствовали, я надеюсь, при первой записи этого цикла. Вы в любом случае не в проигрыше, потому что даже если это будет провал, вы будете [говорить]: „Мы присутствовали при провале Меньшикова с Козловским“», — обратился он к аудитории.
Первый выпуск длится больше часа, за это время актеры успели обсудить режиссерский дебют Козловского — фильм «Тренер», развод его родителей и отношения с ними, высказывание Алексея Серебрякова о национальной идее России и многое другое. В конце шоу гость и ведущий поменялись местами — Козловский начал задавать вопросы Меньшикову.
«Раньше им это было не нужно»
Ранее свое шоу под названием «Парфенон» на YouTube запустил телеведущий Леонид Парфенов. На его канал подписаны 350 тысяч человек, всего на данный момент вышло девять выпусков. Самый популярный из них набрал более миллиона просмотров.
Кроме того, в этом месяце свое шоу #GazLive запустил Василий Вакуленко, также известный как Баста. В нем он задает вопросы от аудитории «самым интересным людям страны», съемки также проходят при зрителях. Первым гостем программы стал Юрий Дудь, выпуск набрал 2,5 миллиона просмотров.
В разговоре с «360» Евгений Баженов, чей канал BadComedian насчитывает 2,8 миллиона подписчиков, связал наплыв известных личностей на YouTube с тем, что «в интернете есть деньги и медийность».
Поэтому сюда хлынули хороший продакшн и люди с именами. Раньше им это было не нужно, а сейчас, после успеха Дудя, многие обратили внимание [на интернет]. Парфенов, еще много примеров есть. Значит, появились деньги, появилась медийность, которая работает гораздо лучше, нежели, например, в телевидении
— Евгений Баженов.
Он предположил, что, если новые шоу с интервью не будут копировать друг друга, схожесть форматов им не помешает. «Я думаю, Дудь не будет говорить о том, о чем будет говорить Меньшиков. Не сказать, что это повторение. Возможно, там будет что-то иное. Если будет повторением, оно не приживется и закончится, ничего плохого не будет», — сказал он.