Олег Меньшиков завел шоу на YouTube. Он хочет знакомить зрителей с героями времени

Актер и режиссер Олег Меньшиков запустил собственное шоу на YouTube под названием «Ом». В нем он планирует брать интервью у «героев нашего времени». Первый выпуск появился 18 апреля, героем программы стал актер Данила Козловский

В описании канала указано, что Меньшикову интересно «знакомить зрителя с известными героями нашего времени с неизвестной стороны». «Наш формат — не монолог и не интервью, это равноценный диалог. Я открываю канал „Ом“ с уверенностью, что мы выходим с актуальным, честным и искренним продуктом. В наше торопливое время вдруг взять и не поторопиться», — говорится в описании.

Первый выпуск снимали на сцене Театра им. М. Н. Ермоловой в начале апреля. На записи присутствовали зрители, а билеты на съемки можно было купить на сайте театра.

В начале выпуска Меньшиков предупредил, что не знает, какой получится программа. «Что это будет, никто не знает. Если получится хорошо и будет продолжение, вы будете гордиться тем, что вы присутствовали, я надеюсь, при первой записи этого цикла. Вы в любом случае не в проигрыше, потому что даже если это будет провал, вы будете [говорить]: „Мы присутствовали при провале Меньшикова с Козловским“», — обратился он к аудитории.

Первый выпуск длится больше часа, за это время актеры успели обсудить режиссерский дебют Козловского — фильм «Тренер», развод его родителей и отношения с ними, высказывание Алексея Серебрякова о национальной идее России и многое другое. В конце шоу гость и ведущий поменялись местами — Козловский начал задавать вопросы Меньшикову.

«Раньше им это было не нужно»

Ранее свое шоу под названием «Парфенон» на YouTube запустил телеведущий Леонид Парфенов . На его канал подписаны 350 тысяч человек, всего на данный момент вышло девять выпусков. Самый популярный из них набрал более миллиона просмотров.

Кроме того, в этом месяце свое шоу #GazLive запустил Василий Вакуленко , также известный как Баста. В нем он задает вопросы от аудитории «самым интересным людям страны», съемки также проходят при зрителях. Первым гостем программы стал Юрий Дудь , выпуск набрал 2,5 миллиона просмотров.

В разговоре с «360» Евгений Баженов , чей канал BadComedian насчитывает 2,8 миллиона подписчиков, связал наплыв известных личностей на YouTube с тем, что «в интернете есть деньги и медийность».

Поэтому сюда хлынули хороший продакшн и люди с именами. Раньше им это было не нужно, а сейчас, после успеха Дудя, многие обратили внимание [на интернет]. Парфенов, еще много примеров есть. Значит, появились деньги, появилась медийность, которая работает гораздо лучше, нежели, например, в телевидении

— Евгений Баженов.

Он предположил, что, если новые шоу с интервью не будут копировать друг друга, схожесть форматов им не помешает. «Я думаю, Дудь не будет говорить о том, о чем будет говорить Меньшиков. Не сказать, что это повторение. Возможно, там будет что-то иное. Если будет повторением, оно не приживется и закончится, ничего плохого не будет», — сказал он.