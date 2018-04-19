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В Оренбурге пройдет всероссийская акция «Библионочь»
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В Оренбурге пройдет всероссийская акция «Библионочь» 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Библиотеки организуют для оренбуржцев творческие площадки и зоны интеллектуального досуга. С 18:00 до 21:00 в Оренбургской областной библиотеке им. Н. К. Крупской пройдет акция «Магия книги», гостей ждут игры, выставки, книжный аукцион и встречи с литературными героями в таинственной атмосфере. Оренбуржцы смогут посетить музыкальную вечеринку «Библиоmusiс» и премьерный стихотворный показ, посвященный поэтам Серебряного века от театра «Solaris».
«Библионочь» пройдет в Центральной областной библиотеке для молодежи и областной библиотеке для слепых. Подробная программа культурного вечера на сайте правительства области.
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