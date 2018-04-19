В Оренбурге пройдет всероссийская акция «Библионочь»

Библиотеки организуют для оренбуржцев творческие площадки и зоны интеллектуального досуга. С 18:00 до 21:00 в Оренбургской областной библиотеке им. Н. К. Крупской пройдет акция «Магия книги», гостей ждут игры, выставки, книжный аукцион и встречи с литературными героями в таинственной атмосфере. Оренбуржцы смогут посетить музыкальную вечеринку «Библиоmusiс» и премьерный стихотворный показ, посвященный поэтам Серебряного века от театра «Solaris».

«Библионочь» пройдет в Центральной областной библиотеке для молодежи и областной библиотеке для слепых. Подробная программа культурного вечера на сайте правительства области.