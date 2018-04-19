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В Петербурге назовут лучших театральных фотографов
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В Петербурге назовут лучших театральных фотографов 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Инициатива создать такой конкурс принадлежит художественный руководитель труппы народный артист России Семен Спивак. «Такой конкурс — карт-бланш для молодых фотографов, которые заворожены магией театра. Они смогут участием в конкурсе показать, как они чувствуют изнутри это живое искусство, как способны с помощью фотокамеры выразить свое видение театра», — цитирует ТАСС члена жюри, фотографа Молодежного театра Юлию Кудряшову. Предварительной отбор пройдут только 7 фотографов. Они будут бороться в трех номинациях: «Афиша», «Семь кадров» и «Эмоция». Конкурсантам предстоит запечатлеть спектакль Семена Спивака «Последнее китайское предупреждение» по пьесе Бертольта Брехта «Добрый человек из Сычуани». Организаторы соревнования организуют максимально приближенные к реальным условия для съемки. В состав жюри конкурса войдут профессиональные фотографы.
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