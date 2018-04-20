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В Петербурге стартует фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин»
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В Петербурге стартует фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Фестиваль будет длиться 8 дней. Конкурсную программу откроет спектакль-комикс «Спасти супербелку» по повести Кейт ДиКамилло «Флора и Одиссей» в постановке Екатерины Корабельник, режиссера московской театральной компании «Артслэнд», театра «Центр драматургии и режиссуры». «Наш „Арлекин“ за 15 лет вырос в шаловливого молодого человека, который не перестает радовать своей непредсказуемостью. Таким он будет и на этот раз, поскольку изначально фестиваль задумывался как праздник свободы и озорства, фантазии, иронии и жизнелюбия», — цитирует ТАСС арт-директора Российской национальной премии и фестиваля народного артиста России Александра Петрова. В этом году, блягодаря поддержке партнеров фестиваля, организаторы увеличили призовой фонд премии за лучший фестивальный спектакль, теперь он составляет 1 млн рублей, против прошлых 300 тысяч рублей. На эти деньги театр-победитель должен создать новую постановку, которую привезет на фестиваль в следующий раз. На фестиваль приехали театральные коллективы из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Новокуйбышевска, Петрозаводска и Ростова-на-Дону. Председателем жюри в этом году стал директор и художественный руководитель школы «Класс-центр» департамента культуры Москвы, победитель конкурса «Лидер образования России» Сергей Казарновский. В рамках фестиваля пройдут показы девяти конкурсных и восьми внеконкурсных спектаклей, также состоится двухдневный образовательный семинар руководителей российских театров, посвященный актуальным проблемам театра для детей и подростков. К тому же конкурсанты смогут встретиться с зарубежным гостем — известным иллюстратором, автором комикса «Голиаф» Томом Голдом.
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