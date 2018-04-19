Гид по выходным: куда пойти с детьми в Москве 21-22 апреля

Весенний маркет от Veter Magazine

Всеми любимый жанр, когда можно прийти всей семьей, прикупить красивых вещей, пообедать, послушать хорошую музыку и занятно провести время. Обещают около 100 брендов — одежда, посуда, декор, книги и разная утварь.

Кроме того, на маркете будет фуд-корт: кофе от «Дабл Би», домашние лимонады, всевозможные брускетты и сендвичи и много здоровой еды. Для детей будет организован специальный детский корнер с играми и развлечениями.

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«Библиосумерки»: детская программа фестиваля «Библионочь»

Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» устраивает в этом году большую детскую программу. События рассредоточены по нескольким площадкам, поэтому нужно внимательно все изучить и выбрать –везде успеть не получится.

В Иностранке устраивают волшебный квест по книгохранилищу и чтения с известными артистами, Гараж делает экскурсию по архивам, Булгаковский дом делает литературный перфоманс «Страшилки на Библионочь», в РГДБ — спектакли и мастер-классы. Это далеко не все — программа в этом году огромная.

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Парад трамваев на Чистопрудном

Подходящая забава для малышей, одержимых транспортом — поглазеть на ретро-трамваи. По случаю 119-летия открытия трамвайного движения по центральным улицам города проедут колонны старинных вагонов. Обещают показать настоящую конку 19 век, трамваи, восстановленные по образцам 1948 года, а также настоящие старые вагоны 1908 года выпуска.

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Фестиваль увлекательной науки — 2018

Фестиваль увлекательной науки проходит в Москве с 2000 года и всегда включает в программу эксперименты, научные дискуссии, мастерские и лекции. В этом году среди площадок есть научная и арт-лаборатории, планетарий и место для мастерских любого научного профиля.

Можно будет построить робота и научить его двигаться, изготовить безопасное, но волшебное зелье, запустить воздушного змея, освоить занимательную математику и физику, освоить работу с 3D-ручкой, научиться создавать компьютерные игры и еще миллион всего. Можно брать детей от трех лет.

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Спектакль «Лёгкий слон» в кафе МАРТ

Детский спектакль «Лёгкий слон» привез детям из Санкт-Петербурга театр «На НиТочкАх». Артисты научат летать и маленьких, и больших, и даже тех, кто весит больше тонны. Ведь самое главное, чтобы взлететь, это не крылья, самое главное — счастье. А после спектакля всех детей ждут весёлые игры с аниматором.

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