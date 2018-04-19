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По центру Воронежа пройдет костюмированное аниме-шествие
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По центру Воронежа пройдет костюмированное аниме-шествие 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
На длинных праздничных выходных, с 29 апреля по 2 мая, в Воронеже пройдет ежегодный всероссийский фестиваль японской анимации.
В рамках фестиваля его участники смогут посетить форум-выставку аниме-фестивалей и сообществ, семинары и лекции, экспозицию российской выставки фотокосплея и др. 2 мая в 16:30 от кинотеатра «Спартак» стартует традиционное костюмированное аниме-шествие.
«Надеть полный доспех, кринолин, школьную форму или просто кошачьи ушки и пройтись в этом великолепии по улицам города в компании сотен других таких же весёлых и необычно выглядящих друзей, знакомых и просто единомышленников — вот что нужно настоящему анимешнику после насыщенной программы семинаров», — отмечают фестивальные организаторы.
Еще одним ярким событием фестиваля станет косплей-шоу, которое состоится в Event Hall Сити-парка «Град» 30 апреля в 14:00. Яркое шоу объединит на одной сцене вокальные, танцевальные и драматические постановки.
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