В Воронеже пройдет аниме-фест

На открытии фестиваля участникам покажут аниме-фильмы. А Главное событие — косплей-шоу — пройдет 30 апреля, в его рамках более 300 представителей российских косплей-команд сыграют сцены по мотивам анимационных фильмов. Паралелльно с аниме-шествием организаторы откроют российскую выставку фотокосплея. Также на фестивале 1 мая пройдет концерт в «Алых парусах». Для гостей выступят танцоры и вокалисты. Помимо этого на площадке мероприятия развернется ярмарка мастеров. Кроме того, посетителей ждут викторины и квесты, настольные игры и спортивные развлечения. Вечером посетителей ждет еще один концерт со звездами российского аниме-сообщества.

В последний день фестиваля, 2 мая, в «Доме актера» состоятся семинары и мастер-классы с экспертами в области грима, театрального мастерства, видеокосплея и организации фестивалей.