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В Воронеже пройдет аниме-фест
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В Воронеже пройдет аниме-фест 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
На открытии фестиваля участникам покажут аниме-фильмы. А Главное событие — косплей-шоу — пройдет 30 апреля, в его рамках более 300 представителей российских косплей-команд сыграют сцены по мотивам анимационных фильмов. Паралелльно с аниме-шествием организаторы откроют российскую выставку фотокосплея. Также на фестивале 1 мая пройдет концерт в «Алых парусах». Для гостей выступят танцоры и вокалисты. Помимо этого на площадке мероприятия развернется ярмарка мастеров. Кроме того, посетителей ждут викторины и квесты, настольные игры и спортивные развлечения. Вечером посетителей ждет еще один концерт со звездами российского аниме-сообщества.
В последний день фестиваля, 2 мая, в «Доме актера» состоятся семинары и мастер-классы с экспертами в области грима, театрального мастерства, видеокосплея и организации фестивалей.
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