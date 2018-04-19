Фестиваль детского и юношеского творчества пройдет во Дворце пионеров

19 апреля в 15.00 в Большом концертном зале Московского Дворца пионеров состоится заключительный гала-концерт Фестиваля детского и юношеского творчества «1+1», на котором инклюзивные коллективы покажут свои творческие возможности.

Уже третий год творческие коллективы образовательных организаций столицы, в состав которых входят дети с разными образовательными потребностями в возрасте от 3 до 20 лет, формируют уникальные концертные программы. Ребята с ограниченными возможностями здоровья активно участвуют в создании номеров и их презентации на сцене.

В 2018 году исполняется 190 лет французскому географу, классику приключенческой литературы, одному из основоположников жанра научной фантастики — Жюлю Верну . Фестиваль отметил эту дату, выбрав своей темой «Необыкновенное путешествие». На мероприятии участники представят афиши, эскизы костюмов и декораций, а также видеотрейлеры, которые красиво дополняют оригинальные творческие номера.

Представляет ежегодный Фестиваль детского и юношеского творчества «1+1» Департамент Образования города Москвы, оператором Фестиваля в 2017-2018 учебном году является Городской психолого-педагогический центр.