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Фестиваль детского и юношеского творчества пройдет во Дворце пионеров
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Фестиваль детского и юношеского творчества пройдет во Дворце пионеров 

Вестник района Гагаринский 36 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
19 апреля в 15.00 в Большом концертном зале Московского Дворца пионеров состоится заключительный гала-концерт Фестиваля детского и юношеского творчества «1+1», на котором инклюзивные коллективы покажут свои творческие возможности.
Уже третий год творческие коллективы образовательных организаций столицы, в состав которых входят дети с разными образовательными потребностями в возрасте от 3 до 20 лет, формируют уникальные концертные программы. Ребята с ограниченными возможностями здоровья активно участвуют в создании номеров и их презентации на сцене.
В 2018 году исполняется 190 лет французскому географу, классику приключенческой литературы, одному из основоположников жанра научной фантастики — Жюлю Верну. Фестиваль отметил эту дату, выбрав своей темой «Необыкновенное путешествие». На мероприятии участники представят афиши, эскизы костюмов и декораций, а также видеотрейлеры, которые красиво дополняют оригинальные творческие номера.
Представляет ежегодный Фестиваль детского и юношеского творчества «1+1» Департамент Образования города Москвы, оператором Фестиваля в 2017-2018 учебном году является Городской психолого-педагогический центр.
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