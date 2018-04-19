Ещё
Здание нижегородского театра «Вера» не готово принять зрителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Здание нижегородского театра «Вера» не готово принять зрителей 

Vgoroden.ru 23 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
Сроки открытия детского театра «Вера» после реконструкции снова переносятся. Дело в том, что обновленное здание еще не готово к приему зрителей. Об этом сообщается на официальном сайте театра.
Напомним, первый спектакль в отреставрированном здании на мещерском бульваре должен был состояться 15 апреля. Затем сроки были перенесены, так как в ходе внеплановой проверки, организованной после трагедии в Кемерове, был выявлен ряд замечаний. Работы по их устранению должны были завершиться после 16 апреля. Тогда же планировалось открыть «Веру».
Как сообщили в театре, артисты и сотрудники уже вернулись в обновленное здание. На его сцене в начале апреля уже прошли первые репетиции. Однако, принять зрителей театр пока не может. В связи с этим спектакли, заявленные в апреле, отменяются. Пока их планируется показывать на других площадках города. Точную дату открытия в театре пока не называют, она станет известна позднее. Мы направили запрос в городскую администрацию, чтобы узнать, когда здание будет готово принять публику.
Напомним, фасад театра кукол отреставрируют до 14 мая.
Vgoroden.ru: последние новости
Актер Нижегородского театра драмы Олег Шапков стал обладателем премии «Золотая маска» Нижегородцев приглашают на Пасхальный хоровой собор Центр занятости населения Нижнего Новгорода проведет ярмарки вакансий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников6
Три великие бабушки советского кино2
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»4
Что стало с экс-участниками «Дома-2»9
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»2
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение