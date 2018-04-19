Здание нижегородского театра «Вера» не готово принять зрителей

Сроки открытия детского театра «Вера» после реконструкции снова переносятся. Дело в том, что обновленное здание еще не готово к приему зрителей. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

Напомним, первый спектакль в отреставрированном здании на мещерском бульваре должен был состояться 15 апреля. Затем сроки были перенесены, так как в ходе внеплановой проверки, организованной после трагедии в Кемерове, был выявлен ряд замечаний. Работы по их устранению должны были завершиться после 16 апреля. Тогда же планировалось открыть «Веру».

Как сообщили в театре, артисты и сотрудники уже вернулись в обновленное здание. На его сцене в начале апреля уже прошли первые репетиции. Однако, принять зрителей театр пока не может. В связи с этим спектакли, заявленные в апреле, отменяются. Пока их планируется показывать на других площадках города. Точную дату открытия в театре пока не называют, она станет известна позднее. Мы направили запрос в городскую администрацию, чтобы узнать, когда здание будет готово принять публику.

Напомним, фасад театра кукол отреставрируют до 14 мая.