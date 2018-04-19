Ещё
День подмосковной усадьбы впервые отметят 21 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

День подмосковной усадьбы впервые отметят 21 апреля 

360tv.ru 5 минут назад
Фото: 360tv.ru
День подмосковной усадьбы впервые будет отмечаться 21 апреля согласно закону «О праздничных днях и памятных датах Московской области». Об этом сообщила министр культуры региона Оксана Косарева.
В Московской области 12 государственных музеев, из которых семь —
музеи-заповедники. День подмосковных усадеб — повод вспомнить их традиции, привлечь подрастающее поколение к изучению их истории, рассказать жителям и гостям Подмосковья, как много в нашем регионе мест, ставших для выдающихся писателей, поэтов, композиторов и ученых источником вдохновения. В этом году все  музеи-заповедники
участвуют в ведомственном проекте «Идем в музей». Подмосковные усадьбы еще и место приложения духовных и физических сил меценатов и волонтеров
Оксана Косарева.
Один из таких музеев —
литературно-мемориальный
музей-заповедник
Чехова «Мелихово». С 2006 года здесь существует свой профессиональный театр «Чеховская студия». Ежегодно в музее проходят Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», Всероссийский фестиваль «Таксы Чехова», детский музыкальный фестиваль «В гостях у Антона Павловича». В Международной театральной школе имени Чехова проходят стажировку студенты под руководством знаменитых актеров и режиссеров.
Старейший в России мемориальный музыкальный музей — Государственный мемориальный музыкальный
музей-заповедник
Чайковского. В 2019 году он отметит
125-летний
юбилей. С именем Петра Чайковского в Клину и его окрестностях связаны еще три усадьбы — Майданово, Демьяново и Фроловское. В 2014 году музей получил статус
музея-заповедника
кластерного типа, объединив группу из четырех усадеб, в которых жил или бывал Чайковский. Это открывает перспективы по созданию в Клину
музейно-культурного
и туристического комплекса, ядром которого станет Международный
музейно-творческий
центр. Его цель — проведение фестивалей, научных конференций, конкурсов,
мастер-классов
Усадьба Даровое, отдел государственного
музея-заповедника
«Зарайский кремль», связана с семьей Достоевского. В 1923 году здесь был открыт музей
Ф. И. Достоевского. Это место ежегодных фестивалей «Птичьи трели» и «Липец в Даровом». Также ведутся работы по сохранению и частичному восстановлению липовой рощи и фруктового сада. Началась подготовка к  200-летию
великого русского писателя, которое будет отмечаться в 2021 году.
Государственный мемориальный
музей-заповедник
Менделеева и Блока включает три усадьбы: Шахматово, Тараканово, Боблово. Все они связаны с жизнью поэта Александра Блока, ученого с мировым именем Дмитрия Менделеева и членов их семей.
Две усадьбы — Вяземы и Захарово — входят в государственный
историко-литературный
музей-заповедник
Пушкина. Здесь ежегодно проводится более 100 мероприятий: балы, концерты, спектакли, лекции,
мастер-классы, конференции, включая крупную международную — «Голицынские чтения».
музее-заповеднике
«Усадьба «Мураново» имени Тютчева» реализуются проекты с применением инновационных технологий. Здесь введена в эксплуатацию мультимедийная комната, реализован сложнейший проект освещения второго этажа, который помог воссоздать атмосферу XIX века. В планах новые проекты —
3D-мэппинг
и виртуальная примерочная.
360tv.ru: последние новости
Олег Меньшиков завел шоу на YouTube. Он хочет знакомить зрителей с героями времени Более трех тысяч хористов выступили на крыше театра в Норвегии Московская область примет участие в молодежных Дельфийских играх
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников6
Три великие бабушки советского кино2
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»4
Что стало с экс-участниками «Дома-2»9
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»2
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение