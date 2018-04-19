День подмосковной усадьбы впервые отметят 21 апреля

День подмосковной усадьбы впервые будет отмечаться 21 апреля согласно закону «О праздничных днях и памятных датах Московской области». Об этом сообщила министр культуры региона Оксана Косарева.

В Московской области 12 государственных музеев, из которых семь —

музеи-заповедники. День подмосковных усадеб — повод вспомнить их традиции, привлечь подрастающее поколение к изучению их истории, рассказать жителям и гостям Подмосковья, как много в нашем регионе мест, ставших для выдающихся писателей, поэтов, композиторов и ученых источником вдохновения. В этом году все музеи-заповедники

участвуют в ведомственном проекте «Идем в музей». Подмосковные усадьбы еще и место приложения духовных и физических сил меценатов и волонтеров

Один из таких музеев —

литературно-мемориальный

музей-заповедник

Чехова «Мелихово». С 2006 года здесь существует свой профессиональный театр «Чеховская студия». Ежегодно в музее проходят Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», Всероссийский фестиваль «Таксы Чехова», детский музыкальный фестиваль «В гостях у Антона Павловича». В Международной театральной школе имени Чехова проходят стажировку студенты под руководством знаменитых актеров и режиссеров.

Старейший в России мемориальный музыкальный музей — Государственный мемориальный музыкальный

музей-заповедник

Чайковского . В 2019 году он отметит

125-летний

юбилей. С именем Петра Чайковского в Клину и его окрестностях связаны еще три усадьбы — Майданово, Демьяново и Фроловское. В 2014 году музей получил статус

музея-заповедника

кластерного типа, объединив группу из четырех усадеб, в которых жил или бывал Чайковский. Это открывает перспективы по созданию в Клину

музейно-культурного

и туристического комплекса, ядром которого станет Международный

музейно-творческий

центр. Его цель — проведение фестивалей, научных конференций, конкурсов,

мастер-классов

Усадьба Даровое, отдел государственного

музея-заповедника

«Зарайский кремль», связана с семьей Достоевского. В 1923 году здесь был открыт музей

Ф. И. Достоевского. Это место ежегодных фестивалей «Птичьи трели» и «Липец в Даровом». Также ведутся работы по сохранению и частичному восстановлению липовой рощи и фруктового сада. Началась подготовка к 200-летию

великого русского писателя, которое будет отмечаться в 2021 году.

Государственный мемориальный

музей-заповедник

Менделеева и Блока включает три усадьбы: Шахматово, Тараканово, Боблово. Все они связаны с жизнью поэта Александра Блока, ученого с мировым именем Дмитрия Менделеева и членов их семей.

Две усадьбы — Вяземы и Захарово — входят в государственный

историко-литературный

музей-заповедник

Пушкина. Здесь ежегодно проводится более 100 мероприятий: балы, концерты, спектакли, лекции,

мастер-классы, конференции, включая крупную международную — «Голицынские чтения».

музее-заповеднике

«Усадьба «Мураново» имени Тютчева» реализуются проекты с применением инновационных технологий. Здесь введена в эксплуатацию мультимедийная комната, реализован сложнейший проект освещения второго этажа, который помог воссоздать атмосферу XIX века. В планах новые проекты —

3D-мэппинг

и виртуальная примерочная.