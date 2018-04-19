Квесты, мастер-классы и встречи с авторами ждут жителей ЮВАО в рамках акции «Библионочь»

Насыщенную программу в рамках акции «Библионочь-2018», которая состоится 21 апреля, для жителей округа подготовили библиотеки ЮВАО.

В этом году акция «Библионочь» приурочена к 200-летию Ивана Тургенева, поэтому основной рассказ будет посвящен именно ему. Так, гости библиотеки № 135 (улица Перерва, дом 24, строение 2) попадут в чарующую атмосферу знаменитых «Стихотворений в прозе», узнают о жизни и творчестве великого писателя-классика. Также в библиотеке научат делать веера и маски для тургеневского бала, поиграют в фанты, шахматы и другие настольные игры. А главным подарком гостям будет исполнение романсов и сценок из спектаклей, чтение отрывков произведений автора актерами творческого центра «Нескучный театр» под руководством заслуженного артиста России Вячеслава Ткачука . Начало — в 18.00. Вход свободный.

В библиотеке № 104 (1-я Новокузьминская улица, дом 16, корпус 2) состоятся мастер-класс по живописи «Пейзажные зарисовки», литературный квест «По следам рыцаря Слона», литературно-познавательный квест «По тропинкам Спасского-Лутовинова». Начало программы в 18.00. Вход свободный.

А в библиотеке № 122 имени А. С. Грина (улица Волочаевская, дом 14А) состоится встреча с писателем Эльдаром Оруджевым, автором произведения «Селедка с телятиной» — гастрономического исследования жизни классиков русской литературы — от Пушкина до Набокова. Мероприятие начнется в 19.00. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте учреждения.