ФБГУ «Роскультцентр»

Цель Роскульцентра — поиск и продвижение молодых, талантливых деятелей культуры и искусства нашей страны. В приоритете деятельности этой организации — формирование профессиональных сообществ, организация мероприятий и помощь в реализации грантового конкурса Росмолодежи для творческих людей.