ФБГУ «Роскультцентр» 

Цель Роскульцентра — поиск и продвижение молодых, талантливых деятелей культуры и искусства нашей страны. В приоритете деятельности этой организации — формирование профессиональных сообществ, организация мероприятий и помощь в реализации грантового конкурса Росмолодежи для творческих людей.
С конца 2017 года Роскультцентр ведёт активную деятельность. В феврале прошёл заочный этап конкурса молодежных проектов для граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, которые представляют творческую интеллигенцию страны. В конкурсе победило 296 молодых людей: они получили финансовую поддержку на реализацию собственных проектов от 200 тысяч до 3 миллионов рублей. Общий бюджет заочного этапа составил 245 миллионов рублей. Были привлечены такие эксперты, как музыкальный продюсер Игорь Матвиенко, солистка Большого театра России, заслуженная артистка России Марина Шутова, хореограф балета Аллы Духовой TODES Игорь Наумов, президент Фонда пропаганды поддержки и развития музыкальной культуры и искусства «МузФонд» Андрей Батурин, директор «Мультимедиа Арт музея» Ольга Свиблова и другие. Роскультцентр проводит мероприятия, которые являются ключевыми для творческой молодёжи со всей России: конкурс молодых исполнителей «Я люблю тебя, Россия», премии для молодых авторов в сфере литературы «Русские рифмы» и «Русское слово», Всероссийский урбанистический хакатон «Города». Нововведением Роскульцентра станет проведение премии для молодых авторов короткометражных фильмов «Семья, Любовь и Верность».