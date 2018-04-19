Астраханский драматический театр приедет с гастролями в Томск 

27 апреля астраханцы увидят спектакль «Любить» по пьесе драматурга Михаила Арцыбашева «Враги». В сюжете спектакля рассказывается о непростой, сложной любви мужчины и женщины, их запутанных взаимоотношениях. Этот спектакль — попытка раскрыть всю многогранность отношений между людьми, за которыми порой скрывается жестокая правда. Зрителей заставляют задуматься: можно ли любить и ненавидеть одновременно? Насколько честным ты был в отношениях? И что такое вообще любовь? Фото: astrobl.ru Начало: 19:00 28 и 29 апреля юные зрители Астрахани приглашаются на постановку «День рождения кота Леопольда» по известной сказке Аркадия Хайта. Эта история расскажет о том, как двое мышат пытаются довести кота Леопольда до бешенства. Они постоянно вредят ему и зло шутят над ним, пытаясь сделать так, чтобы тот обратил на них внимание. Но ребята, давайте жить дружно! Фото: imperiafilm.ru Начало: 28 апреля — 10:00 и 12:00, 29 апреля — 12:00 28 апреля астраханцы приглашаются на спектакль «Записки сумасшедшего», поставленный режиссёром А. Матвеевым по мотивам произведения Николая Гоголя. Маленький человек, 43-летний титулярный советник читает бульварную газетку и проживает в большом городе, где мало возможностей заработать денег. Внезапно этот человечек влюбляется в дочь генерала, а потом совершает невероятные открытия — луну нужно спасти, Китай и Испания — одна страна, а собаки обладают человеческой речью. В 43 года начинается жизнь чиновника Аксентия Поприщина, который, быть может, является испанским королём Фердинандом Восьмым. Фото: astradram.ru Начало: 18:00 29 апреля зрителям представят постановку по пьесе киевского драматурга Марии Ладо «Очень простая история». В этом спектакле рассказывается о «вечном конфликте» отцов и детей, о том, как любви молодых Даши и Алёши противостоят старшие, и о том, что отношения между людьми сложны. Родители Даши против того, чтобы она рожала от Алёши ребёнка. В этой постановке персонажи не только люди, но и домашние животные: Пёс, Лошадь, Корова, Петух, а также присутствуют ещё и ангелы, которые помогают молодым влюблённым спасти их счастье. Фото: astrakult.ru Начало: 18:00