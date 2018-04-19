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В «Меридиане» состоится мастер-класс по актерскому мастерству
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В «Меридиане» состоится мастер-класс по актерскому мастерству 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
21 апреля в центре культуры и искусства «Меридиан» проведут мастер-класс актрисы театра, режиссёра, руководителя театрального кружка Наталии Макаровой.
Мастер-класс «Я — актёр!» пройдет в зале центра на улице Обручева, 11. На нем познакомят с методами обучения, разработанными ведущими мастерами театрального искусства.
"Этюды, упражнения, речевые тренинги, пластические зарисовки — с их помощью начинающие актёры учатся раскрепощаться, раскрывают потенциал собственного голоса, совершенствуют речь и движения. Приняв участие в сценическом диалоге, гости встречи освоят многие из этих упражнений и на себе «прочувствуют», что значит профессиональная работа с партнёрами по спектаклю", — написано на сайте «Меридиана».
Вход на мероприятие осуществляется по регистрации и предъявлению распечатанного бесплатного билета.
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