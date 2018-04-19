«Библионочь-2018» в Новосибирске: вся программа и шалости

В седьмой раз на читальни нашего города опустится библионочь. В 2016 году в Новосибирской области во Всероссийской акции приняли участие более 8 тысяч человек, в 2017 их количество перевалило за 10 тысяч. В этом году в просветительской акции, направленной на возрождение массовой любви к чтению, примут участие более 200 публичных библиотек по всей области.

«Надеемся, что в 2018 году динамика будет такой же положительной, в том числе, благодаря разнообразию площадок и форматов мероприятия, — подчеркнул заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов . — Главная цель акции — привлечение внимания молодежной аудитории к тематике чтения и литературы, показать, что библиотеки — это интересное, творческое и современное пространство».

Директор ГПНТБ СО РАН Андрей Гуськов уверен: «Библионочь — это такое время, когда библиотекари хотят и могут себе позволить немножко пошалить». В этом году площадка ГПНТБ станет одной из самых крупных, в стенах научной библиотеки пройдут свыше 60 разнообразных «шалостей», часть из которых закончится лишь в 22 часа.

Детские библиотеки будут работать 20 апреля в основном до 20 часов, а рассчитанные на аудиторию постарше 21 апреля закроют свои двери лишь в 22-23 часа. В читальных залах, где обычно строгие библиотекари просят «не шуметь», будут проводиться более 30 видов мероприятий — от полюбившихся новосибирцам квестов до необычных пений на языке жестов и «службы знакомств».

Программа мероприятий «Библионочи-2018» в Новосибирске

ГПНТБ СО РАН (21 апреля с 17:00 до 22:00)

2 этаж

17:00 — «Волшебные мелодии». Приветственный концерт от Школы искусств №17;

17:30 — «Студия Ералаш». Мастер-класс по актерскому мастерству для детей и родителей. Рассказ о том, как сегодня снимается «Ералаш»;

18:00 — «Загадки с Темным Дворецким». Спектакль Театральной студии «Imperium Theater» Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома»;

18:30 — «EVOLUTIO» (лат. «Развертывание»). Открытие выставки творческих работ в стиле архитектурного скетчинга и макета;

19:00 — «Волшебство танца». Бал школы светского танца «Отражение»;

20:00 — «Кукольный концерт». Попурри из лучших спектаклей Новосибирского театра кукол;

20:30 — «Магические звуки». Выступление «Молодежного оркестра»;

21:30 — «Тесла Шоу». Театр науки покажет эксперименты с электричеством и расскажет об альтернативной энергетике;

17:15 — мастер-класс по японской каллиграфии;

18:00 — мини-уроки по ивриту, корейскому и немецкому языкам.

Открытый чемпионат Новосибирска по созданию машин Голдберга среди студентов и школьников

Представительство Исторического парка «Россия — моя история»

Мастер-класс от Школы светского танца «Отражение»

МК от Российско-немецкого дома (скорочтение, чтение стихов, сонетов Шекспира; вальс)

Музей «Вот это да!»

Мастер-класс по реставрации книг. Реставраторы ГПНТБ СО РАН научат лечить книги, расскажут о том, как реставрировать книги, помогут отремонтировать вашу любимую книгу

Студия «Ералаш». Кастинг

Книжная распродажа

«Знакомство с куклой» У посетителей выставки будет возможность самим поработать куклами из Кукольного театра

Эко-ярмарка. Мастер-классы и экоквест

«Магия воды» от Дельфинария центра океанографии и морской биологии «Дельфиния»

Выставки книжные и художественные

3 этаж

17:30 — «Сто лет тому вперед: Серебряный век в Сибири». Студия 312 при участии Саши Зайцевой;

17:00 — 22:00 — показ микрофильма «Через Пентакту»;

17:00 — 20:00 — «Театральный крокодил». Игра;

18:30 — «Громкие чтения»: литературные произведения;

17:00 — 19:00 — чтения авторских стихотворений Сюзанны Закарян. Читает автор;

17:00 — 22:00 — «Библиосушка»;

20:30 — «Громкие чтения: стихи великих поэтов.» Читает Дарья Никоненко.

4 этаж

17:00 — «Первый театр». Читка пьесы Майкла Фрейна «Копенгаген». Персонажи: Нильс Бор — один из создателей современной физики и Вернер Гейзенберг — создатель квантовой механики, лауреаты Нобелевской премии по физике (1922 и 1932);

18:00 — «Стиляги». Спектакль от Театра Физического Эксперимента НГТУ. Зрителей ждут горение нити накала в жидком азоте, звуковой резонанс, поющие трубы Хиггенса и Рийке, вихревое пламя, магнитоэлектрическая машина;

19:00 — «Магия тишины» — русский жестовый язык;

20:00 — «Бит-бокс». Мастер-класс Влада Боровкова. Каверы популярных песен создаются только с помощью рта;

19:00 — «Хакасия: фольклор, традиции, природа». Музыкально-поэтическая встреча;

17:00 — 22:00 — «Музыкальный водоворот». Опыт создания импровизированного оркестра;

19:00 — «Студенческий театр НГПУ „Млечный путь“». Отрывок из спектакля «Сосед и соседка».

5 этаж

16:00 — мастер-класс Ильгиза Валинурова — известного хедхантера и автора бестселлеров по рекрутингу;

17:00 — «Экстремальный тайм-менеджмент». Мастер-класс Алексея Шулакова.

Новосибирская государственная областная научная библиотека (21 апреля, 18:00-23:00)

18:00 — воркшоп «Космос, температура и „Золотые яблоки Солнца“ Брэдбери». Как можно зачерпнуть кусочек Солнца, как устроен Космос рядом с Землёй, где в космосе север и юг и насколько там холодно — расскажет Дмитрий Эпштейн;

18:00 — лекция-разговор «Магия литературы: как книга может поменять отношение к проблемам» с автором и ведущей психологического подкаста «Это нормально! » Еленой Киселевой

18:30 — открытие художественной выставки Гузаль Кузнецовой «Рисую сердцем»;

18:30 — экспозиция «Мир на холодильнике» от музея магнитов «Компас» — единственного в России действующего музея сувенирных магнитов;

19:00 — открытие выставки «Сибирский вернисаж»: фотогалерея Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз фотографов России»;

19:30 — открытие выставки «100 открытий за минуту». 100 персональных проектов новосибирских художников, дизайнеров и архитекторов — стеклянные книги, яркие маски ручной работы и арт-объекты, не укладывающиеся в привычные рамки выставок;

19:00 — презентация видеоблога о Новосибирске писателя Александра Матвеева

20:00 — «Магия весенних чувств», концерт струнного оркестра НГУ;

20:00 — «Народная читка»: свободный микрофон. Любой желающий может зачитать вслух в микрофон отрывки из произведения И. С. Тургенева;

21:00 — «Знакомство в библиотеке: магия книги». Общение будет проходить в режиме быстрых свиданий — на знакомство будет дано только 5 минут;

21:00 — конкурс караоке на всех языках мира. Любая песня может быть исполнена на немецком, английском, испанском, итальянском, французском или китайском языках.

18:00 — 23:00 — акция-продажа «Книги вслепую».

Серия мастер-классов по танцам, мехенди (татуировки хной), интуитивной живописи, парной импровизации бразильского Зука, изготовлению и реставрации книги.

Новосибирская областная детская библиотека им. Горького (20 апреля 18:00 — 20:30)

Чтение сказочных книг в «Тайной комнате»

Эксперименты в творческих лабораториях

Уникальный кукольный спектакль по сказке Ю. М. Магалифа «Деревянная кошка»

Литературные бродилки

Чтение сказок вслух

И многое другое