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Чулпан Хаматова очаровала самарскую публику своей искренностью
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Чулпан Хаматова очаровала самарскую публику своей искренностью 

Волга Ньюс 2 часа назад
Обладательница «Золотой маски», «ТЭФИ», Государственной премии РФ и еще десятков наград, соучредительница благотворительного фонда «Подари жизнь», мать трех дочерей… Чулпан Хаматова определенно не из тех актеров, которым нечего сказать вне сцены. И в программе «Пунктиром» она предстала даже не как артистка театра и кино, а как обычная (с поправкой на большой талант) женщина, справляющаяся с тремя очень разными стихиями. По словам Хаматовой, прежде она устраивала творческие вечера с перевоплощениями в своих персонажей, но теперь решила предложить зрителям откровенный разговор, а еще — любимые стихи Ахматовой, Ахмадулиной, Пастернака под аккомпанемент пианистки Полины Кондратковой. 17 апреля предложение приняло немало самарских зрителей, но все же в зале филармонии оставались свободные места.
Сцена поначалу смущала полным отсутствием декораций и доминированием черного цвета. Выглядело бы мрачновато, когда бы Хаматова не была так светла и приятна. Устроен творческий вечер был предельно просто. Актриса рассказывала истории из жизни — смешные, трогательные, серьезные. Не по-актерски бесхитростно читала любимые стихи под фортепианные аккорды. Даже советовала детские книги. А в перерывах видеонарезки напоминали публике, что перед ними стоит большая актриса и вообще женщина, заслуживающая восхищения.
Чулпан Хаматова вспоминала казусы на первых своих киносъемках (во «Времени танцора» у Вадима Абдрашитова), объясняла, чего стоит справляться с ролью матери, рассказывала о приключениях, которые подарило ей необычное имя… Словом, это были истории, какими можно было бы поделиться в соцсетях, когда бы не слава. Один из стихов Пастернака актриса посвятила опальному режиссеру Кириллу Серебренникову, и обещала передать ему собранные в Самаре аплодисменты. По итогам вчерашнего судебного заседания ясно, что не помогли.
Конечно, программа «Пунктиром» адресована поклонникам Хаматовой, для нейтрального наблюдателя в этом доверительном монологе было, пожалуй, маловато зацепок. Но поскольку зал собрался подготовленный, он с готовностью радовался и грустил вместе с героиней вечера, а в финале неохотно отпустил ее с букетами цветов.
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