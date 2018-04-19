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Новый худрук МХТ им. Чехова Женовач будет представлен труппе 23 апреля
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Новый худрук МХТ им. Чехова Женовач будет представлен труппе 23 апреля 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Режиссер Сергей Женовач будет представлен труппе Московского художественного театра им. Чехова (МХТ им. Чехова) как новый художественный руководитель в понедельник, 23 апреля. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе театра.
"23 апреля в 12:30 Сергей Женовач будет представлен труппе МХТ", — сказали в пресс-службе.
О назначении Женовача на должность худрука МХТ им. Чехова министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил 23 марта по итогам совещания в ведомстве. На этом посту Женовач сменит народного артиста СССР Олега Табакова, скончавшегося 12 марта на 83-м году жизни.
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