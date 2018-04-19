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В ЮЗАО пройдет вечер, посвященный 200-летнему юбилею Мариуса Петипа
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В ЮЗАО пройдет вечер, посвященный 200-летнему юбилею Мариуса Петипа 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
26 апреля в Культурном центре «Вдохновение» состоится вечер, посвященный 200-летию со дня рождения великого балетмейстера и Международному дню танца. Почетный гость мероприятия — балерина, актриса театра и кино Илзе Лиепа.
В 18.00 начнется первое отделение вечера. Сначала зрителям покажут фильм о жизни и творчестве Мариуса Петипа. Потом почетный гость мероприятия Илзе Лиепа исполнит фрагмент спектакля «Русский балет и нескучные истории о танце», расскажет о своей работе в спектакле и ответит на вопросы зрителей.
В 20.00 во втором отделении вечера начнется танцевальная программа «Ритмы континентов» с участием творческого коллектива города Москвы «Театр танца „Вариация“.
Вход на мероприятие свободный, надо только пройти регистрацию по ссылке: https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/703230/.
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