Встречи, квесты, спектакли: чем заняться в этом году на «Библионочи»

Всероссийская ежегодная «Библионочь» пройдет с 21 на 22 апреля уже седьмой раз. В этом году акцию посвятили 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева. Какие сюрпризы москвичам подготовили библиотеки, книжные магазины, музеи и другие площадки столицы, читайте в материале портала Москва 24.

"Библионочь-2018" Главной темой акции в этом году станет роман «Отцы и дети». Как пояснила гендиректор Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева , тема отсылает не прямо к роману, а скорее к извечным конфликтам поколений.

По ее словам, программа этого года подготовлена с учетом мнения москвичей: в опросе участвовали более 200 тысяч жителей города. Основная часть высказалась за традиционный формат — попросили организовать для них встречи с писателями.

"Центральной информационной площадкой стал портал «Культура.рф». Здесь вы можете узнать время и место мероприятий, познакомиться с программой", — подчеркнул первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов

Библиотеки «Библионочь–2018» начнется 21 апреля в 18:00, а центральной площадкой станет библиотека-читальня имени И. С. Тургенева. Кстати, в этом году участие в акции впервые примут все 440 московских библиотеки (девять площадок будут работать всю ночь — до 06:00 22 апреля).

Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева

Желающие смогут побеседовать с российским режиссером театра и кино, сценаристом, продюсером, художественным руководителем театра «Модерн» Юрием Грымовым. Встреча пройдет с 20:00 до 21:15.

Писатель Виктор Ерофеев с 22:30 до 23:30 поговорит с читателями на тему «Я пришел к Тургеневу через „Отцов и детей“. Несвоевременный Тургенев». А с 02:00 до 06:00 в конференц-зале пройдет показ фильмов по произведениям писателя. Зрители смогут увидеть «Вешние воды» режиссера Ежи Сколимовского и «Первую любовь» в постановке Максимилиана Шелла.

Российская государственная библиотека

РГБ — наиболее масштабная в стране площадка акции (за один вечер мероприятия «Библионочи» в РГБ посещают около трех тысяч человек). В 18:00 начнется встреча с автором бестселлеров «Географ глобус пропил», «Тобол», «Ненастье» и «Сердце пармы» Алексеем Ивановым . Мероприятие приурочено к выходу второй части «Тобола», которая появилась в книжных магазинах в начале года.

В 18:00 с читателями встретится прозаик, публицист и тележурналист Александр Архангельский : встреча приурочена к выходу нового романа «Бюро проверки». Писатель поговорит о том, как литературный герой отражает эпоху и ее главные противоречия, а также прочитает отрывок из книги, которая появится в мае.

А вот в 20:30 на мраморной лестнице можно будет встретиться с режиссером Алексеем Германом-младшим, который ответит на вопросы и расскажет о своей недавно вышедшей картине «Довлатов». Через час начнется показ фильма.

Иммерсивный спектакль в Доме Пашкова Впервые для гостей акции открывают Дом Пашкова, где пройдет иммерсивнный спектакль «Дело о библиотеке» от «Театра живого действия». Вас ждут два детектива, шесть подозреваемых, одно мистическое убийство в библиотеке и всего один час, чтобы докопаться до истины. Гостям предстоит допросить подозреваемых, изучить улики и помочь в раскрытии загадочного дела…

Участие — также по предварительной записи по ссылке. Спектакль начнется в 20:00 и продлится 1 час 10 минут. Рекомендованный возраст участников — 12+.

Кстати, гости «Библионочи» в РГБ традиционно посетят обычно закрытое для читателей книгохранилище — крупнейшее в мире, где размещена значительная часть фонда библиотеки — 30 миллионов документов из 47,1 миллиона в целом. Начало экскурсий — в 18:00, подъезд №2.

Библиотека им. Н. А. Некрасова: В 19:00 журналист Юрий Сапрыкин представит в Некрасовке «Полку» — проект, который рассказывает о 108 важнейших книгах в истории русской литературы. Он представляет собой своеобразную энциклопедию, которая будет дополняться и обрастать новыми форматами.

Список книг сформировали по результатам опроса филологов, критиков и преподавателей — история русской литературы на «Полке» начинается «Словом о полку Игореве» и заканчивается романом Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота».

В 20:00 вас ждет встреча с Гузель Яхиной, лауреатом премий «Большая книга» и «Ясная поляна», автором текстов к «Тотальному диктанту–2018». Писательница расскажет, как события истории отражаются на судьбах простых людей, а также прочитает отрывок из нового романа «Дети мои», который скоро выйдет в продажу.

А Мастерская Брусникина в ночь на 22 апреля представит в библиотеке два спектакля.

В 02:30 начнутся «Истории об истории». Спектакль — совместная инициатива актеров мастерской и их педагогов, «старших брусникинцев», которые уже много лет работают как независимая театральная группа Le Cirque De Сharles La Tannes (спектакли «Копы в огне», «Норманск», «Средний возраст» и другие).

Для любителей квестов библиотека организует литературный квест, темой которого станут рассказы из сборника «Записки охотника». Чтобы пройти игру, участникам необходимо обойти и выполнить задания в библиотеке имени А. П. Чехова, Доме Н. В. Гоголя, «Светловке» и библиотеке имени Н. А. Некрасова.

Литературные музеи В акции примут участие практически все литературные музеи Москвы, включая Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского, Государственный музей истории ГУЛАГа, Государственный музей В. В. Маяковского, Галерею Ильи Глазунова и даже Московский зоопарк, который впервые представит на своих страницах в соцсетях «Зоочтения» с Илзе Лиепой, Павлом Майко, Петром Наличем , Еленой Хангой и другими.

А вот Галерея Глазунова будет бесплатно пускать на основную экспозицию с 18:00 до 20:00. C 18:00 до 18:45 там пройдет экскурсия, которая познакомит вас с работами по произведениям Достоевского, Блока, Толстого, Лермонтова и других писателей.

Книжные магазины Москвы: Столичные книжные магазины также решили принять участие в «Библионочи». Многие из них приготовили скидки, например, «Московский дом книги» предлагает скидку пять процентов при предъявлении читательского билета и скидку 30 процентов на все произведения Тургенева.

В гости придет актриса театра и кино, телеведущая Татьяна Веденеева . Российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский представит свою книгу «Эра водолея». Здесь также пройдет квест по мотивам произведений Джоан Ролуинг.

"Библиоглобус" даст скидку 25 процентов, если вы назовете пароль «Всероссийская акция Библионочь». Кроме того, в магазине пройдет творческая встреча с канадской писательницей, лауреатом премии Э. Хемнигуэя Яной Амис. Автор представит свой новый роман «Последний козырь». Также здесь пройдет встреча с писателем, бизнесменом Владимиром Ториным, автором «Амальгамы».

"Лабиринт" выделит пять тысяч флаеров: по ним покупатели получат подарок к одному заказу от двух тысяч рублей.

Книжный магазин «Москва» 21 апреля с 16:00 до 24:00 предоставляет скидку 25 процентов держателям дисконтных карт, а также библиотекарям при предъявлении служебного удостоверения.

В 16:00 Фекла Толстая представит в магазине свой проект «Живые страницы» — мобильное приложение, где помимо текста произведения можно узнать много нового о писателе и исторической эпохе. А всех персонажей и взаимоотношения между ними можно увидеть в отдельной вкладке. Разработчики также приготовили раздел, где в игровой форме можно узнать значения устаревших слов. В приложении уже есть " Евгений Онегин ", «Герой нашего времени», «Доктор Живаго», «Тихий Дон» и другие.

А в 18:00 кандидат исторических наук, специалист Российского государственного архива литературы и искусства Елена Бронникова представит проект будущей книги «Тургенев и его современницы» с уникальными архивными документами. Презентация пройдет в Антикварно-букинистическом отделе.

Площадки России «В этом году в акции участвуют все регионы Росссии, это более 1,5 тысячи площадок по всей стране», — рассказал первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов. В прошлом году к проекту присоединились более тысячи учреждений в 84 субъектах. Для самых маленьких читателей организуют более 700 мероприятий в формате «Библиосумерки» (ранним вечером).

Орловская областная детская библиотека им. Пришвина научит гостей писать письма «тургеневским пером», а в Омске пройдет автомобильный квест по городским библиотекам. Белгородская же госбиблиотека проведет путешествие по 1990-м с выставками, лекциями и перфомансами.

"Библионочь" в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге будет посвящена теме «Смотрим в книгу: литературные юбилеи-2018».

А в Государственной публичной исторической библиотеке России (Москва) можно будет узнать, в чем же смысл библиотечного шифра, и попробовать себя в роли библиотекаря.