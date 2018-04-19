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В Челябинске наступит «Библионочь»
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В Челябинске наступит «Библионочь» 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
В пятницу, 20 апреля, челябинцев приглашают на фестиваль чтения «Библионочь». На площадке публичной библиотеки соберутся сотни горожан, а темой библионочи в этом году станет «Магия книги». Здесь запланировано провести более 25 мероприятий для читателей.
— Гостей ждут книжный своп, комната страшилок, фотозоны, битва интуиций, мультипликация, комиксы, мини-кинотеатр, мастер-класс по реставрации, теневой театр. Скучать точно не получится, — подчеркивает заместитель директора Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Соловьева.
Но и другие библиотеки не будут дремать в эту ночь.
В Центральной библиотеке имени Пушкина читателей также ждет насыщенная программа. Гостям презентуют новый клип от авторов нашумевшего видео «Пушкин — Библиотека, например», встреча с современной писательницей Илой Опаловой, путешествие по Плоскому миру Терри Пратчетта, «Библиотечный дозор» по творчеству фантаста Сергея Лукьяненко, театральные постановки от ведущих театров города, интеллектуально-магический квиз „Гарри Поттер и Тайны Библионочи“, квесты «Кентервильское привидение» и «Лабиринт Добра и Зла», фантастическая игротека от магазина настольных игр «Знаем Играем», волшебное шоу от Музея занимательной науки «Экспериментус» и фаер-шоу от Театра огня и света Рandorum.
В областной библиотеке для молодежи с 17.30 до 21.00 покажут моноспектакль по рассказам Михаила Зощенко.
А в областной библиотеке для слабовидящих и слепых с 17.00 до 21.00 посетителей ждет кинозал «Сны наяву», фотосалон «Литературные преображения», творческая лаборатория «Метаморфозы», фитокафе «Снадобья и гадания», квест и видеоэкскурсия с тифлокомментарием.
Напомним, это всероссийское мероприятие в Челябинске проходит уже шесть лет подряд. Мероприятия в библиотеках будут интересны для горожан любого возраста.
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