Тайну «Преступления и наказания» раскроют в «Ведогонь-театре»

В начале апреля в новом зале «Ведогонь-театра» состоялась премьера спектакля «Какой уж тут Миколка!..» по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Дебютная режиссерская работа зеленоградского актера Дмитрия Лямочкина оказалась неожиданной и совсем не традиционной.

Приглушенный свет, квадратный стол и герои одного романа. Они собрались вместе, чтобы снова вернуться мыслями к преступлению — Раскольникова и своему собственному. Шесть сцен и пять героев, отягощенных мыслями и сомнениями, пытаются решить непростые вопросы и договориться со своей совестью.

— У нас не было задачи поставить полное произведение, — рассказывает о спектакле Дмитрий Лямочкин. — Это спектакль-зарисовка, попытка понять, что есть на самом деле «Преступление и наказание». Традиционно мы осуждаем Раскольникова, но ведь все не без греха. И каково же преступление других и какое их ждет наказание, мне и хотелось исследовать. Мы и место особое выбрали — кабак — потому как, где еще русскому человеку выговориться, где он ищет поддержку, совет? В церкви или в кабаке.

Трогательный и какой-то отчаянный (или, может быть, отчаявшийся) Мармеладов (з.а. РФ Павел Курочкин ), пропивающий последнюю копейку и корящий себя за эту слабость; обманчиво холодный циник Свидригайлов ( Алексей Ермаков ) с печатью безумия на скривленных в усмешке губах; закутавшаяся в платок Дуня Раскольникова ( Марина Бутова ), застывшая, будто в предчувствии страшной правды; раскладывающий свой бесконечный пасьянс фактов и доказательств Порфирий Петрович ( Антон Васильев ); и, конечно, Родион Романович (Ярослав Шевалдов) — несостоявшийся Наполеон, согнувшийся под грузом своей теории — и каждый из них здесь и сейчас держит ответ перед самим собой и ищет прощения. А в центре — Смотритель, невольный свидетель или их судия, «так странно сошедшихся за чтением вечной книги», за чтением человеческой души…

— Половой, которого играет Сережа Зайцев, всю эту историю знает: бесконечное мучение этих персонажей после того, как они уже были написаны — вот что это, в моем понимании. Все эти герои вместе по роману в общем-то не пересекались, а я свел их в одном месте — как бы в чистилище, если говорить уже о метафизике — где за столом собрались персонажи и наблюдатель, своего рода смотрящий, чёрт, нечто — не знаю, как правильно его назвать…

Спектакль «Какой уж тут Миколка!..» в постановке Дмитрия Лямочкина можно увидеть 13 мая. И попытаться разгадать самую главную тайну человека — его душу.