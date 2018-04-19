Афиша главных культурных событий Воронежа

Афиша — гид по самым интересным событиям Воронежа. Библионочь 20 и 21 апреля Библиотеки Воронежа Вход свободный

В эти выходные библиотеки Воронежа изменят режим работы. В городе снова пройдет Библионочь. Начнут в пятницу — посетителей ждут квесты и тематические вечеринки. Областная детская библиотека коснётся темы русских народных сказок, а библиотека имени Платонова пригласит за кулисы театра кукол. А Никитинская устроит литературные викторины и конкурсы. В книжных магазинах в эти дни будут действовать скидки. Raw Vision 21 апреля19:00Книжный клуб «Петровский»500-700 рублей

Джаз в исполнении швейцарской группы Raw Vision можно послушать в книжном клубе «Петровский». Квинтет с аккордеоном считается весьма нестандартным для современного европейского джаза. И музыка коллектива, по их мнению, полностью свободна от клише этого жанра и объединяет сложность полиритмов, полифонию и «архаичную простоту». Говорят, этого удаётся добиться с помощью повествовательного и натурального характера материала и аранжировок. Классическая «Ария» 24 апреля 19:00 Event-Hall 500-3700 рублей

«Ария» продолжает свой классический тур. Рок-группа вместе с симфоническим оркестром под руководством дирижера-маэстро из Швеции подарит зрителям 2,5 часа музыки. Обновлённый сет-лист включит в себя проверенные временем «арийские» баллады. Кстати, этот классический тур, похоже, заключительный — музыканты хотят сделать небольшой перерыв в работе в этом жанре. «Гамлет» 24 апреля19:00 Театр оперы и балета 3000-4800 рублей

Это, пожалуй, один из самых популярных молодых исполнителей. 74 миллиона просмотров клипа наYouTube — это dам не шутки. Feduk приедет в наш город с большим сольным концертом. В 2012 он стал известен, как автор ведущего саундтрека к полнометражному фильму «Околофутбола». Но его самой знаменитой композицией стала «Розовое вино». Её он исполнил вместе с Элджеем. Кстати, именно эта песня стала самой популярной у воронежцев в январе этого года — только в нашем городе её прослушали почти 200 тысяч раз. Впрочем, у Feduk есть популярные сольные треки — например, Моряк.