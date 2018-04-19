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День науки состоится в рамках городского открытого фестиваля «Золотой ключик»
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День науки состоится в рамках городского открытого фестиваля «Золотой ключик» 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Фестиваль научного творчества пройдет во Дворце творчества «Преображенский».
Главным модератором мероприятия станет Детский научный клуб (ДНК) во Дворце творчества «Преображенский». Формат фестиваля — интерактивная выставка коллективных проектов детей и подростков от 6 до 16 лет. Команды школьников покажут свои работы на естественно-научную тематику на тридцати десятках тематических площадок. Вся программа подчинена интерактивному принципу — можно не только слушать и смотреть, но принимать участие в опытах, мастер-классах и викторинах.
Начало фестиваля — в 11.00 22 апреля. Завершится мероприятие в 15.30. Победителей и призеров ждут награды, которые вручат на концерте, подготовленном театральной студией «Ворона» из Дворца творчества «Преображенский».
Фестиваль пройдет в ДТДиМ «Преображенский» (ул. Большая Черкизовская, дом 15) в это воскресенье.
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