День науки состоится в рамках городского открытого фестиваля «Золотой ключик»

Фестиваль научного творчества пройдет во Дворце творчества «Преображенский».

Главным модератором мероприятия станет Детский научный клуб (ДНК) во Дворце творчества «Преображенский». Формат фестиваля — интерактивная выставка коллективных проектов детей и подростков от 6 до 16 лет. Команды школьников покажут свои работы на естественно-научную тематику на тридцати десятках тематических площадок. Вся программа подчинена интерактивному принципу — можно не только слушать и смотреть, но принимать участие в опытах, мастер-классах и викторинах.

Начало фестиваля — в 11.00 22 апреля. Завершится мероприятие в 15.30. Победителей и призеров ждут награды, которые вручат на концерте, подготовленном театральной студией «Ворона» из Дворца творчества «Преображенский».

Фестиваль пройдет в ДТДиМ «Преображенский» (ул. Большая Черкизовская, дом 15) в это воскресенье.