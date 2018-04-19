Премьера спектакля «Каникулы Бонифация» состоится в Московском областном ТЮЗ 21 апреля

В Московском областном театре юного зрителя 21 апреля пройдет премьерный показ спектакля «Каникулы Бонифация» по мотивам произведения М. Мацоурека и Ф. Хитрука, говорится в сообщении пресс-службы театра.

«Простота сюжета удачно сочетается с необычной формой. В спектакле есть шуточные и настоящие цирковые номера, интерактивные вставки, театр теней, и видеоанимация. Жанр визуальной сказки позволяет перемещаться в другие страны и следить за невероятным путешествием главного героя и его друзей. Премьера — 21 апреля в 11:00 и 17:00; 22 апреля в 14:00», — говорится в сообщении.

В течение всего спектакля актеры не покидают сцену и играют сразу несколько ролей. Все переодевания и перестановки происходят на глазах у зрителей, — такое решение способствует развитию фантазии ребенка и знакомит его с приемами современного театра.

Режиссер спектакля — Юрий Алесин , художник — Янина Куштевская, композитор — Ашот Ахвердян, анимация и видео — студия Motionbrothers.

«Мы постараемся рассказать известную историю немного по-другому, изменив шаблон привычного представления о знакомом герое, и познакомить зрителя с удивительно умным, современным, но все же сказочным Львом Бонифацием», — добавляется в сообщении.

Продолжительность спектакля составляет 50 минут.