Ещё
Премьера спектакля «Каникулы Бонифация» состоится в Московском областном ТЮЗ 21 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Премьера спектакля «Каникулы Бонифация» состоится в Московском областном ТЮЗ 21 апреля 

РИАМО 23 минуты назад
Фото: РИАМО
В Московском областном театре юного зрителя 21 апреля пройдет премьерный показ спектакля «Каникулы Бонифация» по мотивам произведения М. Мацоурека и Ф. Хитрука, говорится в сообщении пресс-службы театра.
«Простота сюжета удачно сочетается с необычной формой. В спектакле есть шуточные и настоящие цирковые номера, интерактивные вставки, театр теней, и видеоанимация. Жанр визуальной сказки позволяет перемещаться в другие страны и следить за невероятным путешествием главного героя и его друзей. Премьера — 21 апреля в 11:00 и 17:00; 22 апреля в 14:00», — говорится в сообщении.
В течение всего спектакля актеры не покидают сцену и играют сразу несколько ролей. Все переодевания и перестановки происходят на глазах у зрителей, — такое решение способствует развитию фантазии ребенка и знакомит его с приемами современного театра.
Режиссер спектакля — Юрий Алесин, художник — Янина Куштевская, композитор — Ашот Ахвердян, анимация и видео — студия Motionbrothers.
«Мы постараемся рассказать известную историю немного по-другому, изменив шаблон привычного представления о знакомом герое, и познакомить зрителя с удивительно умным, современным, но все же сказочным Львом Бонифацием», — добавляется в сообщении.
Продолжительность спектакля составляет 50 минут.
РИАМО: последние новости
Московская область примет участие в Дельфийских играх России в конце апреля Балет «Медея/Эквус» покажут на сцене центра имени Мейерхольда в Москве 14 апреля Жена Этуша опровергла информацию о его госпитализации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»77
«Игра престолов» снова отличилась2
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
Истории, скрытые за самыми жуткими картинами1
Видео
01:54
Корейцы ведут себя на концерте как на похоронах
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение