Москва онлайн покажет «Беспринцыпные чтения» с участием известных актеров театра и кино 

21 апреля во Всероссийской акции «Библионочь» примет участие один из самых известных литературных проектов — «Беспринцыпные чтения». В конференц-зале Российской государственной библиотеки выступят актеры театра и кино, теле— и радиоведущие, в числе которых Александр Цыпкин, Александр Снегирев, Александр Маленков, Лукерья Ильяшенко, Антон Косточкин, Полина Максимова, Любовь Толкалина, Дмитрий Чеботарев, Катерина Шпица и Ингеборга Дапкунайте. Они прочитают лирико-сатирические рассказы современных писателей: Наринэ Абгарян, Маши Славиной, Евгении Чеширко, Александра Цыпкина, Алекасандра Снегирева, Александра Маленкова и Андрея Аствацатурова.
Смотрите 21 апреля в 21:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.