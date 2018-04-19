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Москва онлайн покажет «Беспринцыпные чтения» с участием известных актеров театра и кино
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Москва онлайн покажет «Беспринцыпные чтения» с участием известных актеров театра и кино 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
21 апреля во Всероссийской акции «Библионочь» примет участие один из самых известных литературных проектов — «Беспринцыпные чтения». В конференц-зале Российской государственной библиотеки выступят актеры театра и кино, теле— и радиоведущие, в числе которых Александр Цыпкин, Александр Снегирев, Александр Маленков, Лукерья Ильяшенко, Антон Косточкин, Полина Максимова, Любовь Толкалина, Дмитрий Чеботарев, Катерина Шпица и Ингеборга Дапкунайте. Они прочитают лирико-сатирические рассказы современных писателей: Наринэ Абгарян, Маши Славиной, Евгении Чеширко, Александра Цыпкина, Алекасандра Снегирева, Александра Маленкова и Андрея Аствацатурова.
Смотрите 21 апреля в 21:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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