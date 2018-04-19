Ещё
Калининградская область готовится к Библионочи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Калининградская область готовится к Библионочи 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В Калининградской области Библионочь пройдёт 20 апреля.
Программу подготовили в областной библиотеке. Посетителям предложат отправиться в так называемое путешествие во времени. Гостей ждут кинопоказы, викторины и мастер-классы. И, конечно же, встречи со знаменитыми писателями. Литературный театр представит там постановку по пьесе Тургенева.
Гости смогут принять участие и в настоящих кинопробах. Также там состоится встреча людей, которые обмениваются открытками. Библиотека тоже сделала свои дизайнерские открытки. Гасить их будут как раз во время библионочи. Стартует программа в половине седьмого вечера.
Вести Калининград: последние новости
В музее Германа Брахерта воссоздадут скульптуру «Танцующая девочка» «Музыка добра» поможет собрать средства на операцию для 4-летней Ксении Шутовой В Калининграде состоялась премьера российского фильма «Лёд»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР16
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»83
Пропавшие красавицы нашего кино1
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
Видео
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение