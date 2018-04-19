Калининградская область готовится к Библионочи

В Калининградской области Библионочь пройдёт 20 апреля.

Программу подготовили в областной библиотеке. Посетителям предложат отправиться в так называемое путешествие во времени. Гостей ждут кинопоказы, викторины и мастер-классы. И, конечно же, встречи со знаменитыми писателями. Литературный театр представит там постановку по пьесе Тургенева.

Гости смогут принять участие и в настоящих кинопробах. Также там состоится встреча людей, которые обмениваются открытками. Библиотека тоже сделала свои дизайнерские открытки. Гасить их будут как раз во время библионочи. Стартует программа в половине седьмого вечера.