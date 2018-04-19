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«600 секунд» Александра Невзорова, новое лицо Марка Тишмана и история любви Ирины Мазуркевич
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«600 секунд» Александра Невзорова, новое лицо Марка Тишмана и история любви Ирины Мазуркевич 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
21 апреля, в субботу, в новом выпуске еженедельного телевизионного журнала «Однажды…» появятся знаменитый тележурналист Александр Невзоров, популярный певец Марк Тишман и известная актриса Ирина Мазуркевич.
Телезрители смогут узнать, как сегодня живет один из самых известных телеведущих СССР — Александр Невзоров, который многие годы создавал уникальные авторские хроники под названием «600 секунд». Звезда экрана откровенно поговорит о своих родителях и объяснит, почему воспитывает сына трусом и не ценит в людях присущую ему храбрость. Телеведущий поделится впечатлениями от первого в жизни концерта, который он посетил, и признается, на что ему не хватает времени. А Лидия — супруга Александра — поведает историю стремительного романа и расскажет, как переживала командировки мужа в горячих точках.
О своем «Однажды…» расскажет и востребованный певец Марк Тишман. Он поделится мнением о современной эстраде и объяснит, почему незнание его песен идет во вред любителям музыки. Марк назовет причину, по которой родители дали ему именно это имя, а также расскажет о первых серьезных заработках студента, которые превышали доход отца и матери. Артист вспомнит о поступлении в музыкальную школу и признается, почему его дебют в театре «У Никитских ворот» — необычный способ пережить кризис среднего возраста.
Также любимец публики покажет свою квартиру в элитном районе столицы и диван, на котором сидела Примадонна Алла Пугачева. В память о выдающемся актере театра и кино Анатолии Равиковиче авторская программа Сергея Майорова покажет одно из последних интервью супруги артиста — Ирины Мазуркевич. Актриса поделится историей любви длиною в 33 года, вспомнит первую встречу и зарождение романа с будущим мужем. Ирина объяснит, как Анатолий Юрьевич готовил ее к своей смерти, и признается, что до сих пор разговаривает и советуется с главным мужчиной своей жизни. Также актриса назовет причину, по которой гости дома могли стать настоящими врагами для народного артиста, и откровенно расскажет, готова ли к новым отношениям.
Смотрите программу «Однажды…» каждую субботу в 16:20 на НТВ.
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