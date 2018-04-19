Названа причина переноса даты открытия нижегородского театра «Вера»

В департаменте строительства администрации Нижнего Новгорода назвали причину, по которой детский театр «Вера» пока не может принять зрителей после реконструкции. Перенос сроков его открытия связан с тем, что в настоящее время подрядная организация устраняет замечания, выявленные инспекцией ГУ МЧС России по региону.

Напомним, изначально открыть театр и представить на его сцене первый спектакль планировалось 15 апреля. Затем назывались сроки после 16 апреля, так как в ходе внеплановой проверки, проведенной после трагедии в Кемерове, был выявлен ряд недостатков, которые подрядчику пришлось ликвидировать.

Как уточнили в департаменте, все основные строительно-монтажные работы в здании на сегодняшний день завершены. После получения заключения инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, будет направлено заявление и необходимый комплект документов в министерство строительства региона для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Точные сроки в департаменте назвать затруднились.

Напомним, артисты и сотрудники театра «Вера» уже вернулись в обновленное здание.