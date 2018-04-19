Сокольническая библиотека им. И. А. Крылова приглашает на «Библионочь»

Акция «Библионочь» пройдет в библиотеке 21 апреля. В ее рамках Московский драмтеатр художественной публицистики покажет гостям спектакль «А мы идем по городу».

Как сообщили в библиотеке №78, герои пьесы — Мальвина, Крокодил Гена, потешный Чебурашка и находчивый Кот в сапогах — отправятся вместе со зрителями в гости озорнику Буратино. Безусловно, никуда не деться от хитрой вредины старухи Шапокляк, которая всячески будет мешать героям в их интересном путешествии.

Детей вовлекут в театральное действие, предложат принять участие в разнообразных конкурсах. Сопровождать это все будет веселая музыка. Спектакль рассчитан на дошколят и учеников начальной школы. Продлится представление час, с 16 до 17 часов.

После спектакля в библиотеке заработает творческая мастерская, в которой под руководством художника ребята самостоятельно смогут сделать иллюстрацию к произведению Беккера «Медведь в библиотеке».

Библиотека №78 находится в Сокольниках по адресу: Сокольническая Слободка, 14/18.

Фото: предоставлено библиотекой №78.