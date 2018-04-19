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В Оренбургском драмтеатре готовят спектакль по пьесе Алексея Толстого
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В Оренбургском драмтеатре готовят спектакль по пьесе Алексея Толстого 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Премьера комедийного спектакля «Касатка» по одноименной пьесе Алексея Толстого состоится 25 апреля на сцене оренбургской драмы. Зрители увидят его в постановке Самарского драматического театра.
Над спектаклем работали режиссеры-постановщики Валерий Гришко и Заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Гвоздков.
В пьесе, ровно как и в спектакле, множество комических ситуаций, из которых герои вынуждены выпутываться самым невероятным образом. Поэтому постановку вполне можно назвать водевилем.
История начинается с визита в имение к состоятельной тётушке промотавшего всё состояние князя со своей пассией Марией Семеновной Косаревой по прозвищу Касатка. Появление этой парочки быстро нарушает течение сельской размеренной жизни. Тем временем, местный юноша Илья собирается сделать предложение кроткой девушке Раисе. В итоге князь увлекается Раей, а Илья без ума от появившейся на горизонте сельских будней светской львицы Марии. Так закручивается забавная интрига, выход из которой оказывается самым непредсказуемым.
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