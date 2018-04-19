Посещение учреждений культуры в Самарской области увеличилось более чем на 17%

Посещение учреждений культуры в регионе увеличилось более чем на 17% по сравнению с 2012 годом. И превысило 19,5 млн человек. При этом наибольший прирост посетителей наблюдается в музеях и культурно-досуговых центрах. Об этом сообщили сегодня на заседании расширенной коллегии областного Минкульта. По итогам 2017 года в сфере культуры удалось реализовать свыше 20 крупных проектов. Среди них — «ВолгаФест», «Грушинский», «Рожденные в сердце России». Был открыт мультимедийный парк «Россия — моя история». Его успели посетить около 115 тысяч человек. Впервые в области прошел фестиваль «Душа баяна», который собрал около 3 тысяч участников из 37 муниципалитетов. Успехи есть и на театральном поприще. Второй год подряд театр-студия «Грань» из Новокуйбышевска стал лауреатом престижной премии «Золотая маска» в номинации «Лучший художник по костюмам в драме».

Впервые за долгие годы из федерального бюджета была выделена беспрецедентная сумма на поддержку театров региона — около 28 млн рублей. В итоге — 10 премьер, еще один спектакль восстановлен. В 2018 году поддержка будет еще существеннее — порядка 79 млн Это и федеральные, и областные средства. Кроме того, в рамках исполнения майских указов главы государства увеличена зарплата работников сферы. Сейчас она самая высокая в ПФО. Задачи, поставленные президентом, выполнены в полном объеме. Об этом рассказал врио министра культура Самарской области Сергей Филиппов : «Здесь можно сказать, что область целиком свои обязательства выполнила. По итогам 2017 года и первые месяцы 2018 года за январь — февраль у нас заработная плата составила примерно 102% от уровня средней заработной платы по региону, что означает, что мы даже слегка перевыполнили те обязательства, которые брали на себя в части выполнения майских указов президента. Эта работа будет продолжена. Мы обеспечим и в этом году, и в следующем и сохранение, и постепенное повышение уровня оплаты труда. Заработная плата — это немаловажный фактор в части пополнения новыми кадрами сферы культуры. Не секрет, что наша сфера стареет постепенно, молодые профессиональные кадры нам крайне необходимы».