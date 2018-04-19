Посещение учреждений культуры в Самарской области увеличилось более чем на 17% 

Посещение учреждений культуры в регионе увеличилось более чем на 17% по сравнению с 2012 годом. И превысило 19,5 млн человек. При этом наибольший прирост посетителей наблюдается в музеях и культурно-досуговых центрах. Об этом сообщили сегодня на заседании расширенной коллегии областного Минкульта. По итогам 2017 года в сфере культуры удалось реализовать свыше 20 крупных проектов. Среди них — «ВолгаФест», «Грушинский», «Рожденные в сердце России». Был открыт мультимедийный парк «Россия — моя история». Его успели посетить около 115 тысяч человек. Впервые в области прошел фестиваль «Душа баяна», который собрал около 3 тысяч участников из 37 муниципалитетов. Успехи есть и на театральном поприще. Второй год подряд театр-студия «Грань» из Новокуйбышевска стал лауреатом престижной премии «Золотая маска» в номинации «Лучший художник по костюмам в драме».
Впервые за долгие годы из федерального бюджета была выделена беспрецедентная сумма на поддержку театров региона — около 28 млн рублей. В итоге — 10 премьер, еще один спектакль восстановлен. В 2018 году поддержка будет еще существеннее — порядка 79 млн Это и федеральные, и областные средства. Кроме того, в рамках исполнения майских указов главы государства увеличена зарплата работников сферы. Сейчас она самая высокая в ПФО. Задачи, поставленные президентом, выполнены в полном объеме. Об этом рассказал врио министра культура Самарской области Сергей Филиппов: «Здесь можно сказать, что область целиком свои обязательства выполнила. По итогам 2017 года и первые месяцы 2018 года за январь — февраль у нас заработная плата составила примерно 102% от уровня средней заработной платы по региону, что означает, что мы даже слегка перевыполнили те обязательства, которые брали на себя в части выполнения майских указов президента. Эта работа будет продолжена. Мы обеспечим и в этом году, и в следующем и сохранение, и постепенное повышение уровня оплаты труда. Заработная плата — это немаловажный фактор в части пополнения новыми кадрами сферы культуры. Не секрет, что наша сфера стареет постепенно, молодые профессиональные кадры нам крайне необходимы».
Кроме того, были обозначены планы на 2018 год. После реконструкции будет открыт «СамАрт» — он практически полностью готов, осталось решить вопросы, связанные с пожарной безопасностью. Завершится реставрация здания бывшего ресторана «Аквариум», где разместится Самарский театр кукол. Примет посетителей обновленный особняк Шихобалова. После капитального ремонта откроется ДК «Нефтяник» в Куйбышевском районе Самары и досуговый центр «Русич» в Тольятти, будут отремонтированы тольяттинский ТЮЗ «Дилижанс» и помещение детской школы искусств в Безенчуке. Об этом в своем послании говорил и глава региона Дмитрий Азаров. Преображения ждут и Самарский театр драмы. Во время рабочего визита вице-премьер России Ольга Голодец дала поручение Министерству культуры РФ совместно с Правительством Самарской области подготовить проект его реконструкции и обеспечить финансирование работ. А уже летом Самара встретит гостей и болельщиков чемпионата мира по футболу — их ждет насыщенная культурная программа.