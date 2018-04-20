Экспериментальный Незнайка, «Библионочь» и все о Маяковском: лучшие события выходных

Ежегодная акция «Библионочь», детский спектакль совсем не детского театра и «Маяковский night» — редакция портала Москва 24 выбрала самые интересные культурные события этого уикенда.

"Библионочь–2018" Седьмая по счету акция «Библионочь» в этом году посвящена празднованию 200-летия Ивана Сергеевича Тургенева.

В Доме Гоголя пройдет киномарафон. Зрители увидят лучшие экранизации произведений писателя. Предварит показ моноспектакль Ольги Гомон-Прониной «НеШутки» по мотивам Чехова.

Профессор Лариса Рубан выступит в библиотеке искусств имени Боголюбова с лекцией «Женщины в жизни Тургенева». После этого состоится открытие фестиваля африканской культуры, посвященного современной литературе и музыке стран Черного континента.

Посетители библиотеки-читальни имени Тургенева увидят фрагмент спектакля «Отцы & дети» театра «АпАРТе». Затем пройдет встреча с Юрием Грымовым и Виктором Ерофеевым

Всего для «Библионочи» запланировано более двух тысяч мероприятий в 440 библиотеках Москвы. Более подробно о программе — в нашем материале.

Когда: 21-22 апреля

"Маяковский night" Галерея «На Шаболовке» также подготовила литературное мероприятие — «Маяковский night». С лекцией о жизни и творчестве безусловного лидера русского авангарда выступит литературовед Марина Краснова. После лекции запланирован показ фильма «Барышня и хулиган», в котором Маяковский выступил в роли актера, режиссера и автора сценария.

Где: Галерея «На Шаболовке» Когда: 21 апреля, 20:00 "Приключение Незнайки" в театре «Около» Коллектив экспериментального театра «Около дома Станиславского» выступит в не самом привычном для себя жанре детского спектакля. «Приключение Незнайки и его друзей на воздушном шаре» выстроен как воспоминания постаревшего Знайки о временах былой юности.

Пьеса повествует о борьбе между миром обыденной реальности и миром фантазий, где победу одерживает последний. Спектакль поставлен режиссером Александрой Толстошевой при участии основателя и бессменного руководителя театра Юрия Погребничко

Где: Театр «Около дома Станиславского» Когда: 22 апреля, 14:00 Фестиваль «Что/если» На дизайн-заводе «Флакон» в воскресенье расскажут, что делать, если вы устали от работы и хотите попробовать свои силы в чем-то другом. Эксперты, приглашенные на фестиваль «Что/если» поделятся собственным опытом и прочитают лекции о самых перспективных профессиях. В программе заявлены мастер-классы, посвященные работе в медиа, образовании и IT-сфере. Гостей «Флакона» также ждут живая музыка и фуд-корт.

Где: Дизайн-завод «Флакон» Когда: 22 апреля, 11:00 Джейми Стюарт в клубе «Лес»

Видео: YouTube/ jēkabs vīksna

Основатель и единственный постоянный участник группы Xiu Xiu возвращается в Москву в гордом одиночестве. Джейми приедет с сольной программой, в которую войдут старые песни и ранее не исполнявшийся материал.

Xiu Xiu прошли эволюцию от главных модников инди-рока до одного из самых необычных экспериментальных проектов современности, легко комбинирующего барокко-поп с харш-нойзом. Неизменной осталась лишь та искренность, с которой Джейми не щадит ни себя, ни слушателя.

Где: Клуб «Лес» Когда: 22 апреля, 20:00 KK Null в КЦ «Дом»

Видео: YouTube/ KK Null

Впервые с 2005 года в Москву приезжает мультиинструменталист Кадзуюки Кишино. В свое время его проект KK Null наряду с Merzbow, Aube и Masonna стал смыслообразующим для японской шумовой сцены. В клубе «Дом» Кадзуюки выступит не только сольно, но и в дуэте с Алексеем Борисовым ("Центр", «Ночной проспект», F. R. U. I. T. S.).

Где: КЦ «Дом» Когда: 22 апреля, 20:00 Majdanek Waltz в Powerhouse

Видео: YouTube/MaybeSomedaySomehow

После довольно долгого перерыва легенды российского дарк-фолка возвращаются на сцену. В конце прошлого года Majdanek Waltz выпустили довольно неожиданную пластинку Pentagram, которая заметно расширила стиль и звучание коллектива. Альбом, посвященный Алистеру Кроули , стал плодом сотрудничества с группой The Noktulians и Денисом Третьяковым ("Церковь детства").

Компанию Majdanek Waltz составят питерская группа «Кроль» и новый проект Ивана Напреенко ("Оцепеневшие", Sal Solaris) «Кругом 16».

Где: Powerhouse Когда: 22 апреля, 20:00