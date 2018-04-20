Как прошел международный студтеатральный форум «Земля планета людей»?

Первое место завоевали волгоградцы.

В Волгограде подвели итоги международного студенческого театрального форума — фестиваля СТЭМов «Земля — планета людей».

В течение пяти фестивальных дней зрителей и жюри студенческие коллективы из Волгограда, Самары, Брянска, Белоруссии, Украины радовали яркими танцевальными и вокальными номерами. Лучшие миниатюры и отрывки из полюбившихся постановок благодарные зрители принимали на ура.

«Первое место и звание победителя фестиваля досталось волгоградскому коллективу «Второй состав»! — рассказали в оргкомитете фестивальной акции. — Кроме того, исполнитель роли Ромео Андрей Пасненышев взял приз жюри за лучшую мужскую роль, а режиссёр Мария Тишинская — награду за лучшую режиссуру. Второе место поделили также местные СТЭМы «Атас» и «Пульс». «Пульс» также получил диплом «За лучший актёрский ансамбль». Третье место тоже заняли два коллектива — «Керамзит» и «Тяжёлый случай». Наш киевский гость Виталий Сердитов, помимо «бронзы» фестиваля, увезёт с собой и диплом «За лучший авторский текст». Две награды уедут в Брянск вместе со СТЭМом «Квартал 311»: за лучшую женскую роль была отмечена Виталия Ласман, а весь коллектив — за лучший актёрский ансамбль. Дипломами «За создание художественного образа спектакля» награждены два коллектива — «Non drama» из Самары и местный «Горхоз».